Русский
$ 27,18
32,3
  1. Світові новини
  2. Росія

Коронавірус "Дельта" косить росіян. У РФ – новий рекорд смертності

30 червня 2021 12:21

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Розробник "Супутника V" вже визнав – російська вакцина в 2,6 рази менш ефективна проти індійського штамму

Мутировавший коронавирус вызвал волну смертности в России. Фото: коллаж "Сегодня"

Мутировавший коронавирус вызвал волну смертности в России. Фото: коллаж "Сегодня"

За минулу добу, 29 червня, в Росії померли 669 осіб з діагностованою коронавірусною хворобою – це новий абсолютний максимум за весь час пандемії.

Реклама

Про це повідомили в оперативному штабі з боротьби з COVID-19 в країні.

Отже, з початку свого поширення інфекція забрала життя 135 214 росіян.

До того ж, за вчорашній день в РФ виявили ще 21 042 випадків зараження, понад третина з них (майже 6 тис.) – в Москві.

Читайте також: Фінські вболівальники масово заразилися коронавірусом після поїздки до Росії

Реклама

На сьогодні Росія посідає п'яте місце в світі за розповсюдженням хвороби – тільки за офіційними даними в цій країні зареєстрували 5,5 млн випадків ковіду. З них 378 тис. продовжують хворіти й наразі.

Не пропусти!
Герой матчу Україна – Швеція показав "ліфчик": для чого він потрібен футболістам
Артем Довбік зняв футболку і показав спортивний трекер

Одним з головних чинників чергової хвилі епідемії став індійський "дельта"-штамм коронавірусу, через який МЗС України рекомендував громадянам утриматися від поїздок в цю країну.

Тим часом в Центрі імені Гамалії, де розробили вакцину "Супутник V" вже офіційно визнали, що її ефективність проти цього варіанту вірусу значно нижча – приблизно в 2,6 рази. Водночас ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти "дельта"-штамму оцінюється в 88%.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль теж висміяв "незрозумілу ефективність" російської вакцини, заявивши, що Київ її не купуватиме.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада
Борис Джонсон
Борис Джонсон "умив" Росію після інциденту з есмінцем: "Окупація Криму незаконна"Інші країни
У ПАРЄ Росію поставили в незручне становище: чому вона відмовилася їхати
У ПАРЄ Росію поставили в незручне становище: чому вона відмовилася їхатиВлада
Невдало пожартував. Гордон порівняв вік російської співачки з
Невдало пожартував. Гордон порівняв вік російської співачки з "очком" (відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти