Коронавірус "Дельта" косить росіян. У РФ – новий рекорд смертності

Розробник "Супутника V" вже визнав – російська вакцина в 2,6 рази менш ефективна проти індійського штамму

Мутировавший коронавирус вызвал волну смертности в России. Фото: коллаж "Сегодня"

За минулу добу, 29 червня, в Росії померли 669 осіб з діагностованою коронавірусною хворобою – це новий абсолютний максимум за весь час пандемії.

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Про це повідомили в оперативному штабі з боротьби з COVID-19 в країні.

Отже, з початку свого поширення інфекція забрала життя 135 214 росіян.

До того ж, за вчорашній день в РФ виявили ще 21 042 випадків зараження, понад третина з них (майже 6 тис.) – в Москві.

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На сьогодні Росія посідає п'яте місце в світі за розповсюдженням хвороби – тільки за офіційними даними в цій країні зареєстрували 5,5 млн випадків ковіду. З них 378 тис. продовжують хворіти й наразі.

Одним з головних чинників чергової хвилі епідемії став індійський "дельта"-штамм коронавірусу, через який МЗС України рекомендував громадянам утриматися від поїздок в цю країну.

Тим часом в Центрі імені Гамалії, де розробили вакцину "Супутник V" вже офіційно визнали, що її ефективність проти цього варіанту вірусу значно нижча – приблизно в 2,6 рази. Водночас ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти "дельта"-штамму оцінюється в 88%.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль теж висміяв "незрозумілу ефективність" російської вакцини, заявивши, що Київ її не купуватиме.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дивіться у відеосюжеті:

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