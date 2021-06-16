Коротко і у справі. Що потрібно знати про зустріч Путіна і Байдена (фото)

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Коллаж: "Сегодня"

У середу, 16 червня, в Женеві відбулася перша особиста зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна як глав держав.

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Сайт "Сегодня" розповідає, як пройшла зустріч і про що говорили Байден із Путіним.

Тиснява журналістів

У приміщення, де проходив захід, дозволили впустити по одному представнику від ЗМІ – будь то телебачення, друковані видання, радіо чи фотоагентства. Журналістка американського пулу Аніта Кумар звинуватила російських співробітників безпеки в тому, що вони кричали і відштовхували представників Білого дому і журналістів. Ті кричали у відповідь, щоб їх не чіпали.

ЗМІ зробили з кивка Байдена "згоду"

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У залі було настільки хаотично, що відповідь президента Байдена неправильно зрозуміли російські держЗМІ. Коли один із представників преси запитав президента, чи довіряє він Путіну, журналіст написав: "Байден подивився мені в очі і ствердно кивнув". Але директор зі зв'язків із громадськістю Білого дому Кейт Бедінгфілд відкинула це твердження.

Путін і Байден обговорили вступ України в НАТО

Відповідаючи на питання, Путін визнав, що Росія не стане брати на себе зобов'язання припинити створювати загрози Україні. При цьому він, як вже неодноразово бувало раніше, промовчав, що Росія сама порушує угоди, досягнуті в Тристоронній контактній групі.

Байден і Путін не запросили друг одного в гості

Путін повідомив, що вони не обмінювалися взаємними пропозиціями відвідати свої країни. Також він заявив, що не пам'ятає слів Байдена про те, що у нього немає душі. Про це Байден заявив 10 років тому, коли він як віце-президента США зустрічався з російським президентом.

Путін втратив самовладання на пресконференції

Путін заявив, що Сполучені Штати нібито підтримали "державний переворот" в Україні. Президент РФ почав звинувачувати в непередбачуваності політики США. Одним із таких прикладів Путін вважає підтримку Вашингтоном Революції гідності.

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Байден "торкнув" Путіна словами про маму

"Він згадував про свою сім'ю, про що мама з ним говорила... Це такі важливі речі. Вони не мають начебто прямого відношення до справи, але тим не менше...", – сказав президент РФ.

Путін заявив, що йому здається, що вони з Байденом "в цілому говорили однією мовою".

"Але це не означає, що ми повинні заглядати одне одному в душу, в очі і клястися у вічній любові і дружбі. Зовсім ні. Ми захищаємо інтереси наших країн, народів. І ці відносини завжди перш за все носять прагматичний характер", – сказав Путін.

Байден і Путін обмінялися подарунками

Президент Сполучених Штатів Джо Байден подарував російському президенту Володимиру Путіну кришталеву скульптуру і фірмові сонячні окуляри Aviator, а також кришталеву статуетку бізона. Тим часом, як повідомив російським ЗМІ прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, глава Кремля подарував Байдену письмовий набір хохломи "Москва".

Коли будуть результати зустрічі?

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Байден вважає, що реальні результати його зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним стануть зрозумілі щонайменше через шість місяців, але в цілому оцінив саміт позитивно.

Байден і Путін вирішили не проводити спільну пресконференцію, і першим спілкуватися з журналістами за підсумками саміту почав президент РФ. Сайт "Сегодня" розповідав, про що говорив Путін.

Після особистих переговорів президентів Байдена і Путіна зустріч продовжилася в розширеному форматі. І в ній вже взяли участь Вікторія Нуланд і Дмитро Козак, які спеціалізуються на питаннях України. Про результати переговорів дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці