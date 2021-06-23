Коротко і по суті справи. Все про "зіткнення" Росії і Британії в Чорному морі

Російські кораблі і літак відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю – чи була загроза або РФ просто набиває собі ціну

Дії Росії ледь не призвели до міжнародного конфлікту. Чи це просто театр? Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні в Чорному морі стався загадковий інцидент між Росією і Великою Британією, який міг закінчитися справжнім бойовим зіткненням. Загадковий – тому що одна зі сторін взагалі заперечує, що це було.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіше про перестрілку між російськими та британськими силами біля окупованого Криму.

Версія Росії

Вдень 23 червня Міністерство оборони РФ повідомило про попереджувальну стрільбу по есмінцю ВМС Великої Британії HMS Defender.

За версією окупантів, військовий корабель порушив "їхній" кордон поблизу мису Фіолент біля окупованого Кримського півострова, після чого екіпажу есмінця пригрозили застосуванням зброї.

У відповідь на відсутність реакції прикордонний сторожовий корабель ФСБ РФ виконав попереджувальну стрільбу, а бомбардувальник Су-24М скинув чотири осколково-фугасні авіабомби. Військові навіть опублікували відео, зняте нібито до атаки:

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Після цього британський корабель залишив окуповані води.

Британського військового аташе навіть викликали до Міноборони Росії, а посла Дебору Броннерт – до МЗС РФ. Нібито через "порушення есмінцем ВМС Великої Британії державного кордону Російської Федерації".

Версія Британії

Реакція британців викликала подив – у Лондоні стверджують, що ніхто їхній корабель не обстрілював.

За інформацією Міноборони Сполученого Королівства, HMS Defender "здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права".

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Британські військові допустили, що РФ проводить в Чорному морі навчання з артилерійської стрільби, а "виступ" росіян є попередженням морському співтовариству про їхню діяльність.

"У Defender не стріляли, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху скидалися бомби", – стверджують у відомстві.

Міністр оборони Бен Воллес зазначив, що Defender здійснював звичайний транзит з Одеси в напрямку Грузії міжнародно визнаним морським коридором. При цьому російські судна відстежували його рух.

Реакція України

До коментаря британців міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив дії Росії.

Він назвав те, що сталося, наочним доказом того, що "агресивна і провокаційна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні і союзникам".

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"Я підкреслюю, що необхідно якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі", – заявив Кулеба.

А от радник глави Офісу президента Олексій Арестович угледів у діях росіян спробу зриву майбутніх навчань Sea Breeze-2021 за участю України та країн НАТО і ворожість щодо міжнародної безпеки.

Він вважає це "класичною інформаційно-психологічною операцією агресора" – подібні фейкові новини вказують на те, що курс на підвищення безпеки в Чорноморському регіоні за участю України і НАТО обраний і реалізується абсолютно правильно.

Про що ще говорять в Україні та світі 23 червня, дивіться у відеосюжеті: