Косово запровадило санкції проти РФ та Білорусі

Косово солідарно з міжнародними партнерами щодо обмежень проти Росії та Білорусі

Країни Путіна та Лукашенка знову потрапили під санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Уряд Косова вводить санкції проти Росії через агресію в Україні. Крім того, обмеження введені й проти Білорусі.

Про це повідомляє Kallxo.

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Заступник міністра закордонних справ і діаспори Крешник Ахметі заявив, що дії Росії засуджені резолюцією Асамблеї ООН. Він зазначив, що Косово солідарно з міжнародними партнерами і запропонував уряду проголосувати за проєкт рішення про санкції.

"Ці санкції спрямовані на посилення тиску на уряд і російську економіку і обмеження ресурсів Кремля під час військової агресії проти України", — додав Ахметі.

Крім того, перший віцепрем'єр Беснік Беслімі також розповів про введення обмежувальних заходів щодо російської приватної військової групи "Вагнер". Він зазначив, що уряд вирішив заморозити активи осіб, які попали під санкції, а також ввести заборону на їх поїздки і переміщення їх активів за межі Косово.

Санкції проти РФ працюють

У Росії губернатори масово складають повноваження. Ймовірно, це пов'язано з санкціями проти РФ.

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Глави Томської, Саратовської, Кіровської областей, а також Марій Ел у вівторок, 10 травня, заявили про складання повноважень, а глава Рязанської області підкреслив, що не балотуватиметься на новий строк. Вибори у всіх п’яти областях заплановані на вересень.

Видання Reuters пише, що хоча губернаторів російських регіонів обирають, вони політично підпорядковані Кремлю.

Деякі губернатори, що подали у відставку, представляють регіони, де керівний блок "Єдина Росія" набрав мало голосів на торішніх парламентських виборах.

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Голова аналітичного Центру розвитку регіональної політики в Москві Ілля Гращенков заявив, що Кремль відмовляється від слабких губернаторів на тлі погіршення економічних перспектив, спричиненого санкціями Заходу.

"Економіка потребує реструктуризації, особливо в регіонах, де є значний економічний вплив Заходу. Цих губернаторів потрібно замінити молодшими та альтернативами", — сказав Гращенков.

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