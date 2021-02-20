Військове співробітництво України і США: Кремль занепокоївся

Пєсков заявив, що Україні ніхто не загрожує

У Кремлі стурбовані, що США продовжують "накачувати" оборонний потенціал України, якій нібито "ніхто не загрожує".

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Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам.

Він звернув увагу на співпрацю України і США і те, що Вашингтон готовий надавати всебічну допомогу українській армії.

"Вони (американці – "Сегодня") продовжують накачувати оборонний потенціал України. Україні ніхто не загрожує. Навпаки, це провокує ці найгарячіші голови українські,.. їх накачує на прояв агресивності, в тому числі конкретно в плані агресивності в рішенні проблем південно сходу", – сказав Пєсков.

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Раніше ми повідомляли, що прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков назвав Україну недружньою країною і проектом західних країн.

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Нагадаємо, в минулому році партнерство з США вийшло на новий рівень. Штати затвердили військову допомогу Україні на суму 250 млн доларів, надійшла нова партія "Джавелінів". Нова адміністрація Білого дому обіцяє також не зменшувати темпів співпраці.

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