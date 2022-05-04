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Кремль відхрестився від планів оголосити війну Україні 9 травня

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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4 травня, 16:49
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Дмитро Пєсков прокоментував припущення щодо планів російської влади
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Кремль спростував чутки про те, що президент Росії Володимир Путін планує оголосити війну Україні та оголосити національну мобілізацію 9 травня. Про це повідомляє Reuters.

На запитання щодо припущення про те, що Путін оголосить війну Україні 9 травня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів:

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"Жодних шансів на це немає. Це нісенітниця".

Пєсков також назвав неправдивими чутки про те, що може бути ухвалено рішення про всенародну мобілізацію.

"Це неправда. Це нісенітниця", — сказав Пєсков журналістам.

Чутки про 9 травня

Путін досі характеризував дії Росії в Україні як "військову спецоперацію", а не як війну. При цьому західні політики та деякі спостерігачі за Росією припускають, що він може готуватися до важливої заяви наступного понеділка з цілою низкою можливих сценаріїв — від прямого оголошення війни до оголошення перемоги.

9 травня – одна з найважливіших національних подій у Росії, коли вона відзначає перемогу Радянського Союзу у Другій світовій війні.

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Володимир Путін готується до параду на честь Дня перемоги на тлі втрат в Україні 24,5 тисячі своїх солдатів і тисяч одиниць військової техніки. До цього дня Москва спробує вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, аби було про що сказати з трибуни Мавзолею.

Проте, як вважають західні експерти, Путіну вже не вдається оголосити про велику перемогу над "нацисткою Україною" 9 травня, а тому від нього очікують на останню спробу масового відправлення людей на бійню в Україну.

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Особовий склад 24 500
Особовий склад
2
Літаки 194
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Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1077
Танки
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