Кремль відповів на звинувачення Клінтон про змову Трампа і Путіна перед штурмом Капітолію

Президент Росії Володимир Путін не контактував зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час заворушень у Капітолії на початку 2021 року.
Про це заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.
"Ні, не було", – сказав він журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.
Нагадаємо, колишній держсекретар США Гілларі Клінтон назвала Трампа маріонеткою Путіна і заявила, що хотіла б отримати записи розмов глави Білого дому і господаря Кремля 6 січня, щоб дізнатися, чи була у них розмова в день нападу на Капітолій.
Також нагадаємо, 6 січня натовпи прибічників Трампа штурмували Капітолій, коли Конгрес затверджував результати президентських виборів.
А Reuters з посиланням на свої джерела повідомляв, що Трамп хотів приєднатися до протестувальників, щоб показати їм свою підтримку.
Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США
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