Кремль відповів на звинувачення Клінтон про змову Трампа і Путіна перед штурмом Капітолію

У Путіна заперечують сам факт розмови глави Білого дому і господаря Кремля

Президент Росії Володимир Путін не контактував зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час заворушень у Капітолії на початку 2021 року.

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Про це заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

"Ні, не було", – сказав він журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

Нагадаємо, колишній держсекретар США Гілларі Клінтон назвала Трампа маріонеткою Путіна і заявила, що хотіла б отримати записи розмов глави Білого дому і господаря Кремля 6 січня, щоб дізнатися, чи була у них розмова в день нападу на Капітолій.

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Також нагадаємо, 6 січня натовпи прибічників Трампа штурмували Капітолій, коли Конгрес затверджував результати президентських виборів.

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А Reuters з посиланням на свої джерела повідомляв, що Трамп хотів приєднатися до протестувальників, щоб показати їм свою підтримку.

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