Кремль чекає Навального: до аеропорту "Внуково" стягують автозаки і силовиків (відео)

Російські силовики вже затримали принаймні 8 людей, які планували зустрічати Навального

Біля російського аеропорту Внуково, куди 17 січня має прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний, помітили спецтехніку.

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Про це повідомляє "Медуза".

Як повідомило російське видання "Фонтанка", в зв'язку з прибуттям Навального російські силові структури в Москві, Петербурзі та інших містах приведені в стан підвищеної готовності.

За даними російських ЗМІ, на робочих місцях знаходиться практично весь особовий склад Центрів "Е" МВС, відділів з боротьби з тероризмом і екстремізмом регіональних управлінь ФСБ, а також підрозділи Росгвардіі.

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В аеропорту Внуково, куди прилітає Навальний, ще з суботи стоїть поліцейське посилення.

Станом на ранок неділі вже відомо, що російські силовики вже затримали принаймні 8 людей, які планували зустрічати Навального у Внуково.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний, який більше трьох місяців продовжує лікування в Німеччині після отруєння бойовою отрутою "Новачок", заявив, що повертається в Росію.

Раніше Володимир Путін відмовився коментувати причетність російських спецслужб до отруєння Олексія Навального.

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