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Кремлівський олігарх під запис заявив, що у Путіна рак крові – журнал New Lines

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15 травня, 03:12
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Видання отримали аудіозапис близького до Кремля олігарха, який описує Путіна як "тяжко хворого на рак крові"
Володимир Путін може бути важко хворим. Колаж "Сьогодні"
Володимир Путін може бути важко хворим. Колаж "Сьогодні"

Близький до Кремля олігарх записав на плівку заяву про те, що президент "тяжко хворий на рак крові".

Про це говориться у статті журналу New Lines Magazine.

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Деталі

24 лютого почалося його вторгнення в Україну, здоров'я 69-річного президента Росії, що погіршується, стало предметом гарячкових спекуляцій — спекуляцій, значення яких прес-секретар Дмитро Пєсков знижує, посилаючись на "відмінне" здоров'я Путіна.

Борис Карпічков, перебіжчик із КДБ до Великобританії (і колишній офіцер Другого головного управління, що спеціалізується на контррозвідці), вважає, що його колишній колега-шпигун, якому вже за 60, страждає на хворобу Паркінсона, а також на "чисельні" інші захворювання, включаючи недоумство.

"Він або є, або, принаймні, веде себе як божевільний і одержимий параноїдальними ідеями" — сказав Карпічков газеті Руперта Мердока Sun, порівнявши Путіна щодо Сталіна, який переніс як мінімум один інсульт.

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Telegram-канал під назвою Генерал СЗР, який нібито веде колишній офіцер Служби зовнішньої розвідки Росії, заявив, що Путін найближчим часом має операцію через невстановлену форму раку, і що поки він перебуватиме на операційному столі, його тимчасово замінить жорстокий Микола Патрушев , секретар Ради національної безпеки Росії, колишній співробітник КДБ та давній директор одного з його агентств-наступників. Патрушев, як задокументовано New Lines, також є одним із найястріших ідеологів режиму.

New Lines отримали аудіозапис близького до Кремля олігарха, який описує Путіна як "тяжко хворого на рак крові", хоча тип раку крові не уточнюється. Зайве говорити, що ми не можемо незалежно підтвердити це твердження, оскільки доступ до медичних карток Путіна важко отримати, що є загальновідомим. Але запис є рідкісне свідчення людини, має доведені зв'язку з російським урядом, у тому, що його фанатичний диктатор цілком може бути серйозно хворий. І олігарх гадки не мав, що його записують.

Відомо, що Путін отримав кілька травм спини з того часу, як уперше став президентом Росії у 2000 році. Він упав із коня під час свого першого президентського терміну. За словами джерела, цитованого Проектом, цей нещасний випадок на якийсь час вивів його з ладу. Також на останніх відео можна помітити, що він шкутильгає, що є помітною особливістю його появ на публіці, тому прес-служба Кремля в якийсь момент заборонила державним інформаційним агентствам згадувати про це. Він також неприємно впав на хокейному матчі у Сочі у травні 2017 року після того, як інший гравець збив його з ніг. Тоді Сім, ортопед-травматолог, вісім днів залишався поряд із резиденцією Путіна.

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Погане здоров'я президента також вважається причиною його тривалої відсутності в центрі уваги, починаючи з 2012 року.

Як санкції Заходу б'ють по Росії

Війна проти України та потужні західні санкції запустили процес регресії російської економіки. Падіння ВВП РФ за 2022 рік може становити 14,8%, вважають американські економісти.

Найбільше ВВП Росії постраждає від виведення прямих іноземних інвестицій союзників (12,53%). Крім того, економіці Росії серйозно зашкодить торговельне ембарго.

Зокрема, США у квітні ухвалили пакет санкцій проти Росії, який передбачав обмеження для багатьох великих компаній. У списку опинилися Ощадбанк, Альфа-Банк, а також фізичні особи, зокрема дочки Володимира Путіна та Сергія Лаврова, Дмитро Медведєв, Михайло Мішустін та члени Радбезу РФ.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

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КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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