Кремлівський пропагандист Соловйов знову погрожує ядерним ударом: кому цього разу (відео)

У Росії продовжують погрожувати зброєю масової поразки

Володимир Соловйов (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російський телеведучий та пропагандист Володимир Соловйов почав погрожувати США ядерною зброєю у разі передачі Україні систем залпового вогню.

"Путін не може зазнати поразки. І в цьому велика проблема. Тому що, вибачте, ядерна держава і йде весь час це підвищення ставок. І тепер США намагаються максимально затягнути проксі-війну з Росією, у Білому домі постійно розглядається можливість передачі Києву систем залпового вогню, Зеленський їх вималює, але Байден же розуміє, що якщо в зоні поразки опиняться російські АЕС, якщо буде завдано удару по наших містах з великою кількістю там жертв, то ми ж можемо взагалі по-іншому розглянути цю всю ситуацію. Можемо сказати: американську зброю ви поставили, ви винні і можемо завдати удару по центрах прийняття рішення, нам буде наплювати на 5 статтю чи ні", – заявив Соловйов в ефірі своєї програми.

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Віллу Соловйова залили "кров'ю"

В Італії на озері Комо віллу, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову, залили червоною фарбою. Невідомі забризкали стіни будинку та написали на воротах "вбивця".

Крім того, італійська фінансова поліція заарештувала вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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