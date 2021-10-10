Падіння літака в РФ: можлива причина і скільки загинуло людей

Рятувальникам вдалося дістати L-410, що з розбився, лише кілька людей

У літаку вижили лише сім чоловік. Колаж "Сьогодні"

Після падіння літака L-410 в Татарстані загинули 16 осіб з 23-х, що знаходилися на борту. Вже розглядаються версії від несправності до порушень правил польоту.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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За даними МНС РФ, з літака, що впав в Мензелінському районі, дістали живими семеро людей. Всього на борту знаходилися 21 парашутист і два члени екіпажу. Зараз на місці аварії тривають аварійно-рятувальні роботи, в тому числі і щодо евакуації тих, що вижили.

Джерело "Інтерфаксу" стверджує, що обидва пілоти загинули при падінні літака. Літак належав Добровільному товариству сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ).

Ще одне інформоване джерело говорить, що зараз основною версією причини катастрофи розглядається відмова авіаційної техніки.

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"За попередніми даними, під час польоту сталася відмова, пілот спробував здійснити вимушену посадку, проте удар об землю виявився дуже сильним", – повідомив він.

В свою чергу NEXTA з посиланням на ГУ МНС по Татарстану повідомляє, що серед загиблих двоє пілотів – Михайло Бєляєв та Олександр Зиков. В авіаційних службах вважають, що причиною падіння літака могло стати перевищення числа пасажирів, а також розглядаються версії несправності літака і помилки екіпажу.

Телеграм-канал "112" опублікував список всіх людей, які перебували на борту літака.

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Екіпаж:

Михайло Бєляєв.

Олександр Зиков.

Парашутисти:

Дмитро Дербишев.

Володимир Зеленін.

Ольга Мініева.

В'ячеслав Піскунов.

Павло Музиченко.

Денис Яковлєв.

Динар Давлетгарєєв.

Вадим Фахрутдінов.

Андрій Тимофєєв.

Равіль Шарафутдінов.

Олександр Єрьомін.

Вікторія Соловйова.

Дмитро Філінов.

Денис Прохоров.

Сергій Кузенко.

Ксенія Смігулліна.

Олег Кублицький.

Ільнар Гайфуллін.

Ігор Алексєєв.

Олександр Цивінський.

Новини останніх авіакатастроф:

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