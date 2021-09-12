Катастрофа літака в Росії: опубліковано список пасажирів

На пасажирському літаку L-410, який здійснив жорстку посадку під Іркутськом (Росія), летіло 14 пасажирів і двоє членів екіпажу. На цей момент офіційно повідомляється про одного загиблого.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Так, у єдиній черговій диспетчерській службі Росії РИА "Новости" повідомили, що під час жорсткої посадки в Іркутській області загинула одна людина. Водночас за інформацією телеграм-канал "112", загинуло троє людина.
Також опублікувано список пасажирів і членів екіпажу, які перебували в літаку.
Члени екіпажу:
- Махнутін Микола
- Черненко Володимир
пасажири:
- Андрєєв Олександр, 1979
- Бужинська Ілона, 1998.
- Гужва Віталій, 1985
- Карнаухов Вадим, 1975
- Кокшарова Людмила, 1998.
- Кононов Вадим, 1973
- Кудина Антон, 1986
- Полулях Олена, 1973
- Попович Тетяна, 1978
- Сафонова Ольга, 1957
- Семенова Ольга, 1975
- Слєсарьова Анастасія, 1993
- Тараканов Володимир, 1977
- Широков Олександр, 1973
Хто саме з пасажирів загинув, поки не повідомляється.
Нагадаємо, з'явилося перше відео з місця аварії пасажирського L-410 під Іркутськом. Крім того, за словами очевидців, L-410 впав на дерева і першими на допомогу до людей прийшли двоє місцевих жителів, один з яких виявився лікарем.
Ми також писали, що тільки за серпень в Росії розбилися одразу три військові літаки.