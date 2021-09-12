Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Катастрофа літака в Росії: опубліковано список пасажирів

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
12 вересня, 21:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За непідтвердженими даними під час жорсткої посадки пасажирського літака в Іркутській області загинули від одного до трьох людей, опублікований список пасажирів
У Росії розбився пасажирський літак
У Росії розбився пасажирський літак / Фото: Колаж: Сьогодні

На пасажирському літаку L-410, який здійснив жорстку посадку під Іркутськом (Росія), летіло 14 пасажирів і двоє членів екіпажу. На цей момент офіційно повідомляється про одного загиблого.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Реклама

Так, у єдиній черговій диспетчерській службі Росії РИА "Новости" повідомили, що під час жорсткої посадки в Іркутській області загинула одна людина. Водночас за інформацією телеграм-канал "112", загинуло троє людина.

Також опублікувано список пасажирів і членів екіпажу, які перебували в літаку.

Члени екіпажу:

  1. Махнутін Микола
  2. Черненко Володимир
Реклама

пасажири:

  1. Андрєєв Олександр, 1979
  2. Бужинська Ілона, 1998.
  3. Гужва Віталій, 1985
  4. Карнаухов Вадим, 1975
  5. Кокшарова Людмила, 1998.
  6. Кононов Вадим, 1973
  7. Кудина Антон, 1986
  8. Полулях Олена, 1973
  9. Попович Тетяна, 1978
  10. Сафонова Ольга, 1957
  11. Семенова Ольга, 1975
  12. Слєсарьова Анастасія, 1993
  13. Тараканов Володимир, 1977
  14. Широков Олександр, 1973

Хто саме з пасажирів загинув, поки не повідомляється.

Нагадаємо, з'явилося перше відео з місця аварії пасажирського L-410 під Іркутськом. Крім того, за словами очевидців, L-410 впав на дерева і першими на допомогу до людей прийшли двоє місцевих жителів, один з яких виявився лікарем.

Реклама

Ми також писали, що тільки за серпень в Росії розбилися одразу три військові літаки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Кращі статті за тиждень
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 вересня 1991. В Києві почався демонтаж скульптурної композиції з Володимиром Леніним на Майдані Незалежності…

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.73

Євро (€)

31.62

Російський рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 196 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти