Катастрофа літака в Росії: опубліковано список пасажирів

За непідтвердженими даними під час жорсткої посадки пасажирського літака в Іркутській області загинули від одного до трьох людей, опублікований список пасажирів

У Росії розбився пасажирський літак / Фото: Колаж: Сьогодні

На пасажирському літаку L-410, який здійснив жорстку посадку під Іркутськом (Росія), летіло 14 пасажирів і двоє членів екіпажу. На цей момент офіційно повідомляється про одного загиблого.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, у єдиній черговій диспетчерській службі Росії РИА "Новости" повідомили, що під час жорсткої посадки в Іркутській області загинула одна людина. Водночас за інформацією телеграм-канал "112", загинуло троє людина.

Також опублікувано список пасажирів і членів екіпажу, які перебували в літаку.

Члени екіпажу:

Махнутін Микола Черненко Володимир

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пасажири:

Андрєєв Олександр, 1979 Бужинська Ілона, 1998. Гужва Віталій, 1985 Карнаухов Вадим, 1975 Кокшарова Людмила, 1998. Кононов Вадим, 1973 Кудина Антон, 1986 Полулях Олена, 1973 Попович Тетяна, 1978 Сафонова Ольга, 1957 Семенова Ольга, 1975 Слєсарьова Анастасія, 1993 Тараканов Володимир, 1977 Широков Олександр, 1973

Хто саме з пасажирів загинув, поки не повідомляється.

Нагадаємо, з'явилося перше відео з місця аварії пасажирського L-410 під Іркутськом. Крім того, за словами очевидців, L-410 впав на дерева і першими на допомогу до людей прийшли двоє місцевих жителів, один з яких виявився лікарем.

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