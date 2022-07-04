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Хто може стати наступником Путіна: Пономарьов оцінив шанси його дочки

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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4 липня, 16:29
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Екс-депутат РФ сказав, хто міг би замінити російського диктатора
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін не віддасть влади своєї доньки Катерині Тихоновій. Про це ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проекту "Пояснює Панюта" на Youtube-каналі "Україна 24". Він прокоментував чутки про те, що майбутня наступниця Путіна – це дочка, яку через єдиноросів він веде у велику політику, а потім передасть їй кермо влади.

"Я взагалі не вірю у сценарій, за якого він міг би передати владу жінці. Призначити на готельну позицію специфічну Валентину Матвієнко – це так. Але не верховну владу в країні. Зараз я глибоко сумніваюся, що він ухвалить таке рішення, думаю, що він у переломний момент російської історії, усвідомлюючи свою історичну місію, у маренні з Махатмою Ганді він не розлучатиметься з владою. Але якби так, ця людина буде її істотно молодшою, але не зовсім молодою. І звичайно, чоловік", — сказав він.

ЗМІ припускають, що наступником може бути призначений син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, проте Пономарьов спростував і цю версію.

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"Ні, я думаю, Кирієнко (перший заступник Керівника Адміністрації президента — ред.). Він таки має демонструвати вміння втримати ситуацію. І бути більш-менш нейтральним з погляду основних елітних груп. Не так багато в Росії людей, які мають і досвід міжнародний, і внутрішньої політики, і бізнесу... І в той же час, хто може бути проданий на Заході. Це теж фактор, якщо робити сценарій спадкоємства, щоб перезавантажити відносини із Заходом. Це явно має бути людина, яка прийнятна там. Син Патрушева зовсім, навіть через прізвище, не видно такою кандидатурою", — сказав він.

Чутки про "наступницю"

Журналістка Каріна Орлова раніше розповідала, чи справді Тихонову пророкують у спадкоємиці Путіну. Вона наголосила, що Тихонову просувають у публічному просторі, на відміну від іншої дочки, Марії. Електоральний рейтинг їй також можуть накрутити за рахунок публічності, зазначає журналістка. При цьому Орлова вважає, що Путін не збирається йти, він сидітиме до останнього і чіплятиметься за владу.

Офіційно у Володимира Путіна дві доньки, котрі народилися у шлюбі з колишньою дружиною Людмилою — Катерина Тихонова, яка нещодавно знайшла собі супутника життя на прізвище Зеленський, та Марія Воронцова.

Також передбачається, що Путін є батьком як мінімум двох дітей колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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