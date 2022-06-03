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Хто такий Невзоров: від довіреної особи Путіна до оголошення в розшук СК Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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3 червня, 19:41
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Українці пригадали все російському журналісту
Невзорову "закидають", що він навіть привів Путіна втретє до влади / Колаж "Сьогодні"
Невзорову "закидають", що він навіть привів Путіна втретє до влади / Колаж "Сьогодні"

Надання громадянства України опозиційному російському журналісту та публіцисту Олександру Невзорову та його дружині Лідії не викликало захоплення в українському суспільстві. Колишньому співвітчизнику Володимира Путіна нагадали всю його біографію та навіть біографію діда.

Сайт "Сьогодні" вивчив, що не так із громадянином Невзоровим.

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Біографія

Головна претензія до Невзорова – у 2012 році його було внесено до списку довірених осіб кандидата в президенти Росії Володимира Путіна. При цьому тоді Путін ішов у президенти втретє, що порушує загальноприйняті демократичні норми. У період передвиборчої кампанії Невзоров активно агітував за Путіна.

"Володимир Володимирович – єдиний, хто зможе утримати від катастрофи імперію, яка щомиті розвалюється", – цитувало тоді журналіста видання "Известия".

Друга претензія – Невзоров є автором репортажу "Наші" про січневі події 1991 року в Латвії, в якому виправдовувалися дії ОМОНу в республіці під час розгону протесту за незалежність. Фактично картина робила героїв зі спецназівців, проти яких у Латвії порушено кримінальні справи. Тоді загинуло п'ятеро людей. Спостерігачі зазначають, що цей фільм з'явився лише тому, що дід по матері журналіста Георгій Володимирович Невзоров був генералом МДБ, який у 1946—1955 роках очолював відділ боротьби з бандитизмом на території Литовської РСР.

Також цікаво, що у листопаді 1991 року Невзоров проголосив створення Народно-визвольного руху "Наші", який став предтечею прокремлівського молодіжного руху з однойменною назвою.

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Не забута роль Невзорова у виправданні Першої чеченської війни. Цьому конфлікту він присвятив два фільми "Пекло" (1995 рік) та "Чистилище" (1997 рік), де, як зазначали російські опозиціонери, він продемонстрував упередженість до чеченців, які бажали своєї незалежності.

Чий Крим

Невзоров завжди був противником анексії Криму Росією. "Якби Крим узяли у сильної, багатої, мужньої країни, це була б благородна та чесна перемога. Але він був узятий у кров'і, що стікає, у пораненої, знерухомленої країни. Це називається мародерство", – написав Олександр Невзоров у своєму блозі за кілька днів після так званого референдуму на захопленому російськими солдатами півострові.

Наразі журналіст відомий, як один із яскравих критиків війни Росії в Україні, що він робить регулярно на своєму ютуб-каналі. Через це 22 березня 2022 року Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації порушило проти Невзорова кримінальну справу за публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдивої інформації про дії армії Росії.

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З 4 травня Невзоров оголошено у Росії у розшук.

Критика

Відразу постало питання про надання нашого громадянства іноземцям, які добровольцями воюють із російськими окупантами вже не один рік.

Не розуміють українці, як тепер "дивитися у вічі" балтійським союзникам.

Висловлюється думка, що Невзоров відповідає за того Путіна, який зараз вбиває українців.

Проте звучать і голоси на підтримку.

"Невзоров із днів Майдану послідовно підтримує Україну. Він не приховує того, що був певною мірою фашистом. Але я б не відштовхував Невзорова просто як яскравий приклад трансформації русофашиста в стан нормальної людини. Зараз він гаряче і виразно підтримує Україну, він люто таврує кремлівського фюрера, і називає Путіна – шаленим маніяком. Невзоров точно на нашому боці", – написав, наприклад, у Фейсбуці видавець Павло Монтаґ.

Навколо громадянства

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