Лана Айзенштадт: "Ізраїль, Палестина, Донбас – ми всі є жертвами ситуації" – ексклюзив "Сьогодні"

Керівниця російськомовного проєкту "Женевська ініціатива" – про причини військової ескалації на Близькому Сході, новий виток громадянського протистояння між євреями і арабами, а також про уроки чужої війни для України

Лана Айзенштадт - експерт з ізраїльсько-палестинських відносин

Ізраїль і сектор Газа продовжують обмінюватися вогневими ударами. ЦАХАЛ заявив про продовження операції "Страж стін" на території сектору Газа. А керівне у секторі Газа терористичне угрупування ХАМАС, судячи з усього, не планує припиняти військову операцію "Меч Аль-Кудса". Громадяни України, які зараз перебувають в Ізраїлі, також вже потрапляли під обстріли .

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Щодня жертв конфлікту стає все більше. За словами керівника відділу міжнародних ЗМІ пресслужби ЦАХАЛу підполковника Йонатана Конрікуса вже постраждали десятки ізраїльтян. У місті Сдерот загинула 5-річна дитина. Водночас, міністерство охорони здоров'я адміністрації ХАМАСу повідомляє про майже сотню загиблих і 388 поранених. Серед них 17 неповнолітніх і шість жінок. Спалахнуло громадянське єврейсько – арабське протистояння і на території Ізраїлю. Через сутички між групами арабів і євреїв вже постарадалі десятки людей. 11 травня в місті Лод був убитий араб.

Сайт "Сьогодні" попросив проаналізувати те, що відбувається, керівника російськомовного проєкту "Женевська ініціатива" (ізраїльська громадська організація, створена у 2003 році з метою врегулювання арабо-єврейського конфлікту – Ред.) Лану Айзенштадт.

Майнові суперечки і Рамадан

- Як відомо, конфлікт між євреями і арабами почався ще до заснування у 1948 році держави Ізраїль. Євреї вважають землі Палестини – своєю споконвічною домівкою. А араби впевнені, що ця територія історично належить їм. Що послужило поштовхом до нового витка протистояння?

- Все почалося з майнової суперечки, яка повинна була розглядатися в суді. Євреї заявили свої юридичні права на 10 житлових будинків на території Східного Єрусалима, в яких зараз проживають арабські сім'ї. Це природно викликало хвилю обурення в арабському співтоваристві, оскільки у арабів так само є майно в єврейських кварталах Єрусалиму. Але вони не можуть ним скористатися. Адже згідно з одним із законів Ізраїлю, араби, що не перебували на території Ізраїлю в 1940-70 рр. минулого століття не можуть претендувати на нерухомість. Але, якщо ми згадаємо історію, в ті роки араби були змушені тікати з країни через цілу низку воєн між Ізраїлем і країнами Арабського світу. Були випадки, коли євреї просто виселяли арабів з будинків і наказували забиратися з Ізраїлю. Інші, їхали не чекаючи виселення. Але, пізніше багато з них повернулися додому. І тепер не можуть розраховувати на повернення свого майна.

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- Чи правильно я розумію, що араби Східного Єрусалима не є громадянами Ізраїлю?

- Так. Зараз вони мають лише статус постійних жителів, який дозволяє їм брати участь у виборах до муніципальних органів. Але, разом з тим не мають права голосувати на загальнодержавних виборах. Й істотно обмежені у своїх громадяньских правах.

- А що сталося 10 травня, під час зіткнень у Старому місті між арабами та ізраїльською поліцією, внаслідок чого постраждали 400 людей?

- Арабське співтовариство було вкрай обурене історією з нерухомістю в Східному Єрусалимі. Влада Ізраїлю побоювалася нового витка протистояння між євреями і арабами і вирішила відкласти цю судову тяжбу. Але це не допомогло. Розпочався священний для арабів місяць Рамадан і вони масово вирушили молитися на Храмову гору. 10 травня після молитви араби за традицією хотіли посидіти і поспілкуватися одне з одним на сходинках амфітеатру Дамаску воріт (ці ворота, є входом до Старого міста з боку Східного Єрусалиму). Але ізраїльська поліція, щоб уникнути зіткнень вирішила встановити там загородження. Арабів це розлютило і вони спробували знести огорожі. Внаслідок чого розпочався конфлікт між поліцією і арабами.

- Як відомо, вже на наступний день спалахнуло громадянське протистояння в Рамлі і Лод між ізраїльськими арабами (тобто арабами, які є повноцінними громадянами Ізраїлю) і євреями. Що стало причиною цього?

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- Ізраїльські араби просто підтримали своїх побратимів зі Східного Єрусалиму. На мій погляд, причиною цього є негласна дискримінація ізраїльських арабів. Нагадаю, що до кінця 60-х років багато з них були обмежені у пересуванні. Для того, щоб пересуватися карїною, вони повинні були отримувати дозвіл у військовій адміністрації Ізраїлю. Пізніше цей закон скасували. Зараз на законодавчому рівні дискримінації ізраїльських арабів немає. Але вона, так би мовити, ширяє у повітрі. Араби все одно не можуть розраховувати на рівні права з євреями. Жити, вчитися, працювати, де захочуть. Я б порівняла цю ситуацію з расизмом у США. Формально його немає, але на практиці проблема все ще існує.

ХАМАС набирає очки

- Чому, в конфлікт втрутилося терористичне угрупування ХАМАС, що керує сектором Газа?

- ХАМАС демонструє свою солідарність з арабами Східного Єрусалима, ізраїльськими арабами, підвищує свою популярність серед арабів, які проживають на західному березі річки Йордан, у Палестинській автономії.

- Чи правда, що хамасівці ведуть вогонь по Ізраїлю з житлових будинків для того, щоб надалі звинуватити ізраїльтян у вбивстві мирних жителів?

- Так, цю практику вони використовують вже дуже багато років. А у 2014-2015 роках її перейняли російські найманці на українському Донбасі. Наголошу, що знаючи про це, ЦАХАЛ спочатку попереджає жителів того чи іншого будинку в секторі Газа про те, що зараз по їхній багатоповерхівці буде завдано ракетного удару. Тому в більшості випадків, люди встигають втекти. Але їх квартири, майно, звичайно, знищується.

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- Як сприймає те, що відбувається, керівництво Палестинської автономії?

- Я не можу говорити від їхнього імені. Але треба розуміти, що те, що відбувається до певної мірі їм вигідно. В цьому році в ПА повинні були пройти парламентські і президентські вибори. Якби вони відбулися, їх виграли б представники ХАМАС. З кожним роком ця радикальне угрупування стає все більш популярним на західному березі Йордану. Природно, уряд президента ПА Махмуда Аббаса у цьому не зацікавлений.

- Зараз багато ізраїльтян звинувачують в тому, що відбувається, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Чому?

- Тому що його політика "розділяй і володарюй" стосовно палестинських арабів привела до сьогоднішньої ескалації протистояння. Замість того, щоб повернутися до обговорення з керівництвом Палестинської автономії питання про існування на території історичної Палестини двох держав: єврейської та арабської (базові угоди з цього приводу, були підписані між Ізраїлем і організацією Визволення Палестини в 1993 році в Осло за участю міжнародного співтовариства – Ред.), він намагається розбити палестинський народ на окремі групи і максимально їх послабити. Очевидно, що друг без одного сектор Газа і Західний берег не життєздатні. Але, послаблюючи здатність домовлятися керівництво Палестинської автономії, ми зміцнюємо терористичне угрупування ХАМАС.

І ще більше, пов'язавши в цьому багаторічному, кривавому конфлікті.

Нагадаю, що ХАМАС захопив владу в секторі Газа у 2007 році, після виведення з цієї території ізраїльських військ і збройного конфлікту лідерів ХАМАС з адміністрацією Палестинської автономії. Багато в Ізраїлі говорять і про те, що Бі – Бі (Нетаньягу – Ред.) заграє з ХАМАСом. Саме з його згоди катарці завозили в сектор Газа валізи з грошима, на які теж напевно купувалася зброя, яку ХАМАС зараз використовує проти Ізраїлю.

"Два береги над Йорданом – один наш, другий теж"

- Чому, на ваш погляд прем'єр-міністр Ізраїлю проводить таку політику?

- Для того, щоб залишатися при владі він потурає правому електорату. Не секрет, що головна теза правого руху полягає в тому, що вся Палестина належить Ізраїлю. Є навіть пісня, в якій слова: "Два береги над Йорданом – один наш, другий теж". Не важливо, що майже 3 мільйони арабів проживають на західному березі. І ще близько 2-х мільйонів у секторі Газа. Саме тому ізраїльтани будують свої незаконні поселення на території Західного берега і Східного Єрусалиму.

- Ще недавно Беньямін Нетаньягу заявляв про те, що Ізраїль реалізує план експрезидента Дональда Трампа з близькосхідного врегулювання, який передбачає анексію територій на західному березі річки Йордан, на яких зараз знаходяться єврейські поселення. Як ви думаєте, чи підтримає цей план адміністрація нового глави Білого дому Джо Байдена?

- Звичайно, ні. Проти цього виступає вся світова спільнота. Та й взагалі, навряд чи у адміністрації США тема Близького сходу зараз стоїть на першому місці. У Джо Байдена багато внутрішніх проблем. Зокрема, йому треба вирішувати питання пов'язані з пандемією коронавірусу. Щодо плану Трампа, зазначу: на мій погляд, він був написаний "під диктовку" Бі – Бі, є відображенням сподівань правого ізраїльського електорату і зовсім не вирішує питання.

- Чим, на ваш погляд закінчиться громадянське протистояння в Ізраїлі, а так же військовий конфлікт Ізраїлю і ХАМАС?

- Громадянські зіткнення поступово вщухнуть. Рамадан закінчився 12 травня, і араби будуть менше збиратися разом на молитву, обговорювати болючі теми та йти на конфлікт з євреями. Передбачати, що буде в питанні військової ескалації я не беруся. Але наголошу, що політика недопущення створення Палестинської держави неминуче буде призводити в майбутньому до спалахів насильства. Ізраїль своїми руками створює собі реальність, в якій ми живемо.

- Деякі експерти побоюються, що в конфлікт Ізраїль – ХАМАС може втрутитися Іран ...

- Я в це не вірю. У Ізраїлю і Ірану навіть немає спільних кордонів. Звичайно, Іран підтримує і фінансує ХАМАС. Але, думаю, військовий конфлікт з Ізраїлем він розв'язувати не стане.

- Ви народилися і виросли в Україні, в Дніпропетровську. Є експертом в темі ізраїльсько-палестинського конфлікту. Чи спостерігаєте ви за ситуацією в Україні, за російсько-українським військовим конфліктом?

- Дуже складно порівнювати ситуацію в Ізраїлі і Україні. Але мені хотілося б торкнутися теми людяності. У нас в Ізраїлі часто лунають заклики "зрівняти Газу з землею", "рознести арабів килимовим бомбардуванням". Але там же проживають мільйони мирних людей: діти, жінки, люди похилого віку! Думаю, подібні настрої не рідкість і для України. І добре б все-таки не займатися дегуманізацією. Не забувати, що з обох сторін конфлікту – живі люди, і ми всі є жертвами ситуації. Не проеціювати політичну ситуацію і свою ненависть на жителів Гази, Західного Берега, Донецька чи Луганська.

Тому що, коли в Україні з'явиться реальний шанс дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі, риторика дегуманізації, що заволоділа умами людей, може стати непереборною перешкодою до миру.

Раніше "Сьогодні" повідомляв, куди звертатися за допомогою українцям, які зараз знаходяться в Ізраїлі. А українці в зоні конфлікту розповіли про бомбардування. Дві українки стали свідками останнього загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини – вони поділилися своїми переживаннями.