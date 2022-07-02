Латвія потролила істеричку Захарову фразою Путіна

Як український борщ виліз пропагандистці боком

Хотіла підтримки, отримала тролінг / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Нині навіть із російськими чиновниками високого рангу ніхто не церемониться і вони одержують гідну відсіч на свої претензії на щось українське. Так сталося з прессекретарем МЗС Росії Марією Захаровою, яка впала в істерику після внесення до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО борщу , як української національної страви. І на свою істерику отримала відповідь від глави МЗС Латвії Едгардса Рінкевичса.

Що сталося

Захарова у своєму пропагандистському Telegram-каналі заявила, що український борщ уперше був згаданий як російський.

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"Наведу факт: хумус та плов визнані національними стравами кількох народів. Але, як я розумію, українізації піддається все. Що далі? Визнання свинини "українським національним продуктом? "- написала Захарова.

На що Едгардс Рінкевичс на своїй сторінці у Твіттері відповів словами міжнародного злочинця Володимира Путіна, які належали до проєвропейської позиції України .

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Ситуація