Як Лавров із коханкою відпочили в компанії олігарха та елітної повії у далекій Японії (фото)

Журналісти розкрили ще один компрометуючий факт із життя глави російського МЗС

/ Фото: "Сегодня"

Путінський міністр закордонних справ Сергій Лавров опинився в центрі гучного скандалу Учора, 20 квітня, журналісти оприлюднили підсумок своїх чотирирічних розслідувань одного з візитів Сергія Лаврова до Японії.

Як виявилося, у скандальній поїздці політика супроводжувала не лише його коханка, але й скандальний спонсор, олігарх Олег Дерипаска із ескортницею.

Сайт Сьогодні " розповідає про цю брудну історію і згадує інші скандали , у яких засвітився міністр закордонних справ Росії.

Наплював на скріпи та духовність

Сергію Лаврову ніщо людське не чуже. Скріпи, духовність, православні цінності та зайва патріотична хромосома – це речі виключно для внутрішнього російського споживача, що доводить чергове розслідування журналістів The Insider та New Lines.

Отже, наприкінці березня 2018 року Лавров відвідав Японію з офіційним візитом. Нагадаємо, що в цей час у світі вирував черговий скандал після того, як агенти ГРУ (Олександр Мішкін, Антолій Чепіга та Денис Сергєєв) отруїли у Британії Сергія Скрипаля та його дочку Юлію.

Лавров під час зустрічі із главою МЗС Японії Таро Коно звернувся до того з делікатним проханням допомогти встановити місце, де ховають Скрипаля із дочкою. Передавши прохання Сергій Лавров вирішив відпочити від турбот і сходити до ресторану, де й зробив знімок на згадку.

На цьому фото Сергій Лавров позує разом зі своєю коханкою Світланою Поляковою (ліворуч від нього) на тлі японського ресторанчика.

/ Фото: theins.ru

Цікавою є і компанія міністра Російської Федерації. Олігарх Олег Дерипаска стоїть поряд із ескортницею Катериною Лобановою (вона між Лавровим та олігархом), Геннадій Ровнер – колишній господар мережі стриптиз-барів, а нині голова опікунської ради "Фонду перспективних програм" (на фото в оранжевій куртці), та Анджело Ку, голова китайського фонду розвитку Тайваню (другий ліворуч у верхньому ряду). Перекладачка Лаврова стоїть у верхньому ряду зліва.

З ким Лавров зраджує дружині?

Ділити ліжко з главою МЗС справа вигідна в усіх відношеннях. Світлана Полякова вже ставала фігуранткою гучних розслідувань. Агентство Важливі історії ", зокрема з'ясувало, що сім'я Полякової отримала в Росії активів більш ніж на мільярд рублів, а її родичі зайняли багато "хлібних" посад в МЗС РФ.

Також у кількох телефонах Полякова була записана як " Світлана Лаврова" або "Лаврова Світлана" (при цьому у міністра є офіційна дружина – Марія (за іронією долі у списки санкцій Заходу потрапила законна дружина, а не коханка). Щоправда, під санкції Лондона все ж таки потрапила дочка Полякової – Поліна Ковальова, яка володіє у Лондоні квартирою за 4,4 млн фунтів стерлінгів. Біля її апартаментів регулярно відбуваються акції мирних англійців. Вони виходять на протести з плакатами "Дочка військового злочинця відмиває тут гроші".

/ Фото: t.me/mozhemobyasnit

Зрозуміло, ніяких офіційних документів, що підтверджують легальність солідних статків у коханки Лаврова немає . Не має таких паперів і сам Лавров, який володіє нерухомістю на суму понад півмільярда рублів.

Примітно й те, що один із головних пропагандистських голосів РФ Марія Захарова відмовилася пояснити мету зустрічі Дерипаски та Лаврова в Японії.

Але що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику (Quod licet Iovi, non licet bovi, латинське прислів'я – Ред.). Олігарх Олег Дерипаска взяв із собою в Країну Вранішнього Сонця перевірену ескортницю Катерину Лобанову, чиїми ню-знімками забита мережа.

Програма з розпізнавання облич Microsoft Azur підтвердила, що Лобанова та людина на фото з Лавровим та Дерипаскою – одна й та сама особа .

/ Фото: theins.ru

Головний дипломат Росії – сексист, що лається

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров давно вже дозволяє собі речі не сумісні не те що зі статусом дипломата, але які є неприпустимі і для звичайної чемної людини.

Його знамените "дебіли, *ядь" вперше прозвучало 11 серпня 2015 року під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром.

Синхроніст перекладав відповідь Лаврова на арабську, як раптом глава МЗС РФ тихо, але цілком ясно вимовив у мікрофон матюки. Марія Захарова потім на повному серйозі переконувала всіх і вся, що її патрон просто... чхнув.

А в 2016 році Лавров так само "начхав" і на оператора знімальної групи агенції Reuters перед двосторонньою зустріччю з тодішнім главою МЗС ФРН Франком-Вальтером Штайнамаєром (зараз він президент ФРН – Ред.).

"What do you want?", – звернувся міністр Росії до телевізійника і потім додав своє знамените – "Дебіл".

Восени, 2016 року, Сергій Лавров провокаційно прокоментував телеканалу CNN скандал, пов'язаний із висловлюваннями Дональда Трампа про жінок.

Лавров так відповів на запитання: " "There are so many pussies around your presidential campaign on both sides that I prefer not to comment"". Адекватний переклад звучить так: "Навколо вашої передвиборчої кампанії занадто багато п*зд, тому я не хотів би її коментувати".

Причому Лаврів зразково-цинічно попередив журналістів, що, мовляв, англійська для нього не рідна мова, тому його слова можуть прозвучати непристойно, як передавали багато росЗМІ.

Офіційний представник МЗС Марія Захарова і тут не залишилася осторонь заявивши, що "не заздрить перекладачам, які мають адаптувати слова міністра для російської телеаудиторії, не порушивши вимог Роскомнагляду".

Як бачимо, у Росії пишаються тим, чого нормальні люди соромляться. Тож черговий скандал став лише ще одним штрихом до справжнього портрета глави МЗС Сергія Лаврова.