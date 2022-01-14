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"Скоро щось там станеться": Лавров назвав "червоні лінії" по Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик
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14 січня, 16:07
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Російський міністр знову взявся за старе – йому постійно мерехтять бази НАТО в Україні
Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров / Фото: Колаж: Сьогодні

Для Росії є "червоні лінії" щодо вступу України до НАТО. Про це заявив глава МЗС Сергій Лавров, коментуючи заяву генсека Альянсу. Про це пишуть РІА Новини .

Поява прямо на наших кордонах Північноатлантичного Альянсу

Він зазначив, що Росія не буде мириться з появою Північноатлантичної співдружності на російських кордонах.

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"Ми категорично не приймаємо появу прямо на наших кордонах Північноатлантичного альянсу тим більше з урахуванням того курсу, який проводить українське керівництво – і колишнє, і нинішнє. Більше того, це "червона" лінія по-справжньому. У Мурманській, Псковській, Ленінградській та Калінінградській областях Росії "червоний лінії "НАТО давно проведені, а нічого катастрофічного не сталося. Тривожно за жителів цих областей, мабуть, скоро щось там станеться.", – сказав Лавров.

Створення західними країнами на території України військових об'єктів, баз на Азовському морі

За його словами, Москву не влаштує і ситуація, за якої Україна залишиться поза воєнним блоком, але домовиться із західними країнами про зведення військових об'єктів та створення баз на Азовському морі.

"Це нам теж неприйнятно, тому що розміщення на території наших сусідів, у даному випадку України, ударних озброєнь, які будуть загрожувати Росії, це ще одна "червона лінія", – додав Лавров.

Накачування України зброєю її західними партнерами

Також він вважає, що озброюючи Україну, Запах хоче вирішити конфлікт на Донбасі силовим шляхом.

"Все, що робить Захід у плані накачування української влади зброєю, створює у неї спокусу вирішити питання Донбасу силовим шляхом... Участь західних інструкторів у конфлікті буде переходом усіх "червоних ліній" та означатиме пряме зіткнення російських людей та військових НАТО", – сказав глава МЗС. РФ.

Перекидання західних військових інструкторів на територію України

"Червоною лінією", на думку російського міністра, є присутність військових інструкторів Заходу на Донеччині.

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"Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі буде переходом усіх червоних ліній і означатиме пряме зіткнення російських людей і військових НАТО", – заявив він, підтвердивши цим участь росіян у війні на Донбасі.

Росія проти вступу України до НАТО

Ультиматум РФ з НАТО

У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.

У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс за ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право визначати своє майбутнє і зовнішню політику.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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