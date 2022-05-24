Лавров звинуватив західних політиків у тому, що вони "погано вчилися в школі" і не знають, що таке Росія

У РФ відреагували на слова західних політиків про поразку Росії у війні

Лавров звинуватив західних політиків в нерозумінні Росії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив західних політиків в тому, що вони "погано вчилися у школі та не знають, що таке Росія", коли говорять про її поразку.

Про це пишуть росЗМІ "РИА новости" та "Лента".

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"Кажуть, що Росія має "зазнати поразки", вони мають "перемогти Росію", домогтися того, щоб Росія "програла на полі бою"… Напевно, вони (політики — ред.) погано вчилися у школі. Роблять неправильні висновки зі свого розуміння минулого та того, що таке Росія", — сказав Лавров.

РФ заборонила в'їзд Байдену та ще майже тисячі американців

Росія заборонила в'їзд на свою територію майже тисячі громадян США. У списку 963 прізвища, серед яких здебільшого чиновники та політики різного рівня. Нев'їзними до Росії, зокрема, стали президент США Джо Байден та його син Хантер, голова Пентагону Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен, а також актор Морган Фрімен. Перелік опублікував МЗС РФ.

Росія вважає, що Вашингтон вчиняє "ворожі дії" проти неї, тому загрожує, що даватиме "належну відсіч".

"Російські контрсанкції мають вимушений характер і націлені на те, щоб змусити правлячий американський режим, який намагається нав'язати решті світу неоколоніальний "світопорядок, заснований на правилах", змінити свою поведінку, визнавши нові геополітичні реалії", — заявили в МЗС РФ.

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