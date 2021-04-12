Лавров знову згадав "неонацистів" і утиски російськомовних в Україні

Глава МЗС РФ запевняє, що 2014 року в Україні стався путч

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не був би собою, якби не згадав про "нацистів в Україні", що він і зробив на прес-конференції в єгипетському Каїрі.

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Про це повідомляє агентство Інтерфакс.

За словами глави російської дипломатії, 2014 року в Україні стався "антиконституційний державний переворот", після чого "нова київська влада" (так кремлівська пропаганда називає не Київську мерію, а вище керівництво України. – Ред.) нібито здійснилв агресію проти свого власного народу.

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За словами Лаврова, "жителі Донбасу ні на кого на решті території України не нападали, а просто попросили залишити їх у спокої і дати їм розібратися, що відбувається, коли владу в Києві захопили неонацисти, які у ту ж мить виступили проти прав російськомовного населення своєї власної країни".

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При цьому глава МЗС РФ забув згадати, що саме російські військові і співробітники спецслужб розв'язали збройний конфлікт на Донбасі, а ВС РФ поставляли туди зброю і бойову техніку, після чого перейшли кордон і відкрито взяли участь в бойових діях на сході України, штурмуючи позиції ЗСУ біля Іловайська і в Донецькому аеропорту.

Нагадаємо, в МЗС РФ регулярно згадують про міфічних українських "неонацистів" і якісь утиски російськомовних.

Також в Москві погрожують розірвати дипломатичні відносини з Євросоюзом у разі посилення економічних санкцій проти РФ.

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