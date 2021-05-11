Влітку в мені почав прокидатися монстр: відео допиту нападника на школу в РФ

На допиті Ільназ Галявієв говорив на підвищених тонах, заявляв, що він бог і всіх ненавидить

Затриманий нападник на школу в Казані Ільназ Галявієв під час допиту розповів, що кілька місяців назад усвідомив, що він бог, і почав всіх ненавидіти.

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Відео опублікували в Telegram-каналі "Їду в Татарстан".

"Я народився богом, усвідомив це 2 місяці тому, а влітку в мені почав прокидатися монстр. Я почав всіх ненавидіти", – сказав він правоохоронцю.

Під час спілкування з поліцейським Галявієв не міг спокійно лежати, був агресивний і постійно промовляв нецензурні слова. Також він вимагав, щоб на нього не тиснули психологічно.

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За словами хлопця, вперше про те, що він бог, він сказав своїй матері. Однак після цього заявив, що батьків у нього немає, він відмовився від них і тепер хоче вбити матір.

Нагадаємо, внаслідок нападу на школу в РФ загинули 10 людей.

Сьогодні вранці хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", в якому, застосовуючи нецензурну лексику, попередив про напад на школу.