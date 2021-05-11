Влітку в мені почав прокидатися монстр: відео допиту нападника на школу в РФ

Затриманий нападник на школу в Казані Ільназ Галявієв під час допиту розповів, що кілька місяців назад усвідомив, що він бог, і почав всіх ненавидіти.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Їду в Татарстан".
"Я народився богом, усвідомив це 2 місяці тому, а влітку в мені почав прокидатися монстр. Я почав всіх ненавидіти", – сказав він правоохоронцю.
Під час спілкування з поліцейським Галявієв не міг спокійно лежати, був агресивний і постійно промовляв нецензурні слова. Також він вимагав, щоб на нього не тиснули психологічно.
За словами хлопця, вперше про те, що він бог, він сказав своїй матері. Однак після цього заявив, що батьків у нього немає, він відмовився від них і тепер хоче вбити матір.
Нагадаємо, внаслідок нападу на школу в РФ загинули 10 людей.
Сьогодні вранці хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", в якому, застосовуючи нецензурну лексику, попередив про напад на школу.