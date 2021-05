Брехня і наклеп: російські олігархи судяться з американським видавництвом через книгу про Путіна

Судові позови проти американського видавництва HarperCollins через книжку про прихід до влади російського президента Володимира Путіна, видану в 2020 році, подали щонайменше четверо російських мільярдерів і державна компанія "Роснафта".

Про це, посилаючись на матеріал Financial Times, повідомляє DW.

Книгу під назвою "Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію і почав завойовувати Захід" (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West) написала колишня кореспондентка газети FT у Москві Кетрін Белтон.

За інформацією видання, з позовами про наклеп і захист даних у лондонські суди звернулися співвласник "Альфа-груп" Михайло Фрідман, його бізнес-партнер Петро Авен, а також бізнесмен Шалва Чигиринський, який спеціалізується на нерухомості.

Також раніше у березні з позовом через книгу звернувся Роман Абрамович, який стверджує, що в ній містяться "помилкові й наклепницькі" заяви про нього. Зокрема, він заперечує інформацію, що Путін у 2003 році розпорядився придбати британський футбольний клуб "Челсі".

Водночас видавництво HarperCollins схарактеризувало книжку про Путіна як "авторитетну, важливу та ретельно підготовлену роботу" і пообіцяло захистити її.

"Ми будемо рішуче захищати цю визнану новаторську книгу і право повідомляти про питання, які мають значний суспільний інтерес", – прокоментував позови представник видавництва.

Відомо, що авторка 16 років пропрацювала журналістом у Москві, а книжка написана в жанрі журналістського розслідування та базується на численних джерелах.

Нагадаємо, глава провідної сили Європарламенту, фракції Європейської народної партії, Манфред Вебер закликав до серйозного посилення санкцій проти Росії, зокрема до від'єднання країни від банківської системи SWIFT і замороження рахунків російських олігархів.