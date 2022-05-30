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Лукашенко проведе військові навчання біля кордонів України: дата

Павло Заяць Павло Заяць
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30 травня, 18:06
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У період навчань у прикордонних з Україною районах буде обмежено рух
Олександр Лукашенко ініціював навчання біля кордонів України
Олександр Лукашенко ініціював навчання біля кордонів України / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ініціював проведення військових навчань у Гомельській області, що межує з Київською та Чернігівською областями України. Навчання призначені на кінець червня.

Як повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА, у Гомельській області "з 22 червня по 1 липня пройдуть планові навчання з військовими комісаріатами".

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Військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов розповів, що "йдеться про планові мобілізаційні навчання", які "традиційно проводяться для підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навичок військовозобов'язаних".

Військком повідомив, що в період навчань буде обмежено рух на окремих територіях, що прилягають до військових об'єктів. Окрім того, заплановано заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області.

У Жлобинському районі Білорусі з 28 червня по 16 липня заплановано військові збори з військовозобов'язаними зі складу територіальних військ.

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"У цей період відпрацьовуватимуться питання організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів воєнного стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами", – розповів Кривоносов.

Білорусь розгорнула "Іскандери" неподалік кордону з Україною

За даними Генштабу ЗСУ, Білорусь перемістила дивізіон ОТРК "Іскандер-М" у район населеного пункту Лунинець Брестської області. Цей регіон межує з Рівненською областю України. А місто Лунинець лежить менш ніж за 250 кілометрів від Польщі.

Отже, для України зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території Республіки Білорусь.

Як відомо, максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" може становити не менш ніж 500 км (оголошена), а за експертними оцінками, може сягати 700 км.

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