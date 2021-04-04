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"Люди Донбасу повинні жити в Росії": пропагандистку Симоньян не полишає нав'язлива ідея

4 квітня, 23:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Головред Russia Today рада військам РФ на кордоні з Україною

Відома російська пропагандистка, головний редактор кремлівського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що рада, якщо Росія стягує війська до кордону з Україною, оскільки, на її думку, Донбас слід приєднати до РФ.

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Про це вона заявила в ефірі одного з російських каналів.

"Моя позиція, яку я і висловила, коли ми були на Донбасі, залишається колишньою – Росія-матінка забери Донбас додому", – заявила Симоньян.

На думку пропагандистки, входження окупованої частини Донбасу до складу РФ хочуть більшість росіян і всі жителі ОРДЛО.

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При цьому, зі слів Симоньян, вона розуміє, що це може бути не дуже вигідно Росії, оскільки Захід боляче вдарить по ній санкціями.

"У нас є уразливості, наприклад в інтернет-сфері, тому що це не наше... Коли ми ці уразливості закриємо, тоді ми з більшою впевненістю будемо нести правду в цей світ. А правда полягає в тому, що російські люди, які живуть на Донбасі, повинні жити в Росії", – заявила пропагандистка.

Нагадаємо, Маргарита Симоньян, виступаючи на пропагандистському форумі "Русский Донбас", який проходив 28 січня в окупованому Донецьку, заявила, що Росія повинна "забрати Донбас додому".

Зазначимо, весь останній тиждень з'являються відео, як Росія стягує військову техніку і війська до кордонів з Україною. Журналісти "Сьогодні" розглянули кілька варіантів, навіщо Кремлю чергове брязкання зброєю і до чого готуватися Україні.

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Росія сепаратизм Донбас окупація Симоньян
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