МАГАТЕ – ще один інструмент Путіна

Чому очікується легалізація управління "Росатому" на Запорізькій АЕС

Україні доводиться вигризати свої інтереси у тому числі у МАГАТЕ, де багато агентів Путіна / Колаж "Сьогодні"

Ряд провідних країн Європи не тільки мляво реагують на триває геноцид українців із боку армії Росії, тут практично повністю ігнорують ядерну загрозу у зв'язку із захопленням окупантами найбільшої на континенті Запорізької АЕС. І це відбувається на тлі того, що Європа 1986 року пережила Чорнобильську аварію. Можливо, така розслабленість європейських політиків пов'язана з тим, що є міжнародна організація, яка має зробити, щоб атом не вийшов з-під контролю – Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Однак у питанні Запорізької АЕС ця організація демонструє загравання російським загарбником.

Сайт "Сьогодні" розбирався, чому МАГАТЕ виявилося настільки недієздатним органом, що над більшою частиною Східної півкулі знову нависла серйозна ядерна загроза.

Реклама

Що таке МАГАТЕ

Міжнародна організація для розвитку співробітництва у сфері мирного використання атомної енергії (скорочено МАГАТЕ) була заснована у 1957 році зі штаб-квартирою у Відні. Це окрема структура контролю за Організацією Об'єднаних націй (ООН).

Згідно зі Статутом, основними цілями діяльності МАГАТЕ є:

Реклама

контроль за мирним використанням атомної енергії,

контроль за тим, щоб атомна енергія не використовувалася у військових цілях.

Однією з важливих функцій Агентства є забезпечення того, що ядерні матеріали та обладнання прямого та подвійного використання не будуть використовуватись для військових цілей.

Ситуація із Запорізькою АЕС

Здавалося б, сам Статут МАГАТЕ вимагає, щоб ця організація першою взяла під свій контроль те, що відбувається на Запорізькій АЕС, одразу, як туди в'їхали солдати Путіна на танках. Це сталося на початку березня. Проте досі від МАГАТЕ немає адекватної реакцію щодо захоплення озброєними людьми небезпечного об'єкта.

Реклама

У віденському офісі Агентства навіть мляво відреагували на той факт, що вночі на 4 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. В результаті почалася пожежа.

Нуль реакції було на те, що управління Запорізької АЕС взяли представники чужої країни – " Росатому ". Хоча представники українського "Енергоатому" звернули увагу МАГАТЕ, що російський концерн таким чином порушує всі встановлені міжнародні правила та вимоги ядерної та радіаційної безпеки.

Також було проігноровано інцидент від 14 березня, коли російські військові підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС, у руїн раніше обстріляного ними ж навчально-тренувального центру на території станції.

Скандал

Нині з'ясувалося, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі вирішив таки приїхати на окуповану станцію. Причому він збрехав з приводу того, хто його запросив туди.

За версією Гроссі, минулого тижня український уряд нібито запросив його очолити експертну місію на Запорізьку АЕС. І він погодився.

"У нас найбільша в Європі атомна електростанція відключена від системи передачі даних про стан ядерних матеріалів, тому ми їдемо до Запоріжжя. На запрошення України", – написав Гроссі у Твіттері.

До слова, відключення відбулося ще 10 березня! Однак у "Енергоатомі" інша правда.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі знову бреше... Це повідомлення від голови МАГАТЕ ми розглядаємо як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимувати там перебування окупантів та по суті схвалити всі їхні дії", – йдеться у повідомленні українського відомства.

Що відбувається

Рафаель Гроссі є аргентинцем. Проте перший його заступник – керівник департаменту ядерної безпеки – росіянин Михайло Чудаков. У 2019 році він змінив на цій посаді ще одного вихідця із "Росатому". Така наступність дала їм можливість ввести до структур МАГАТЕ людей із паспортами РФ.

Також Росія є одним із основних донорів МАГАТЕ. Згідно з відкритими джерелами, у 2021-2023 роках Москва вносить добровільні внески до Фонду технічного співробітництва МАГАТЕ до 2,072 млн. євро щорічно. Плюс Росія активно бере участь у Програмах МАГАТЕ, в які також робить щедрі внески, іноді 0,5 млн євро.

До війни в Україні це було необхідно для того, щоб полегшити отримання необхідних дозвільних документів на будівництво АЕС у різних країнах світу. Наприклад, зараз "Росатом" будує в Туреччині АЕС "Аку" . На переговори, проектування та ліцензування цього проекту у росіян пішло 8 років.

Ще одну станцію на два енергоблоки "Росатом" будує у Бангладеш. Запуск АЕС "Руппур" планувалося на 2023 рік. Також добудовує додаткові енергоблоки індійською АЕС "Куданкулам".

Загалом Росія будує АЕС у всьому світі, активно вдаючись до необхідних задля запуску експертиз Агентства.

Підсумок

Наразі, як стверджують експерти, широке лобі Москви у МАГАТЕ гальмуватиме будь-яке рішення на користь України. Це ж лобі не дасть швидко виключити Росію з цієї організації через те, що її військові захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС.

"Усунути Росію або будь-яку іншу країну з МАГАТЕ неможливо. Такий варіант у статуті агентства не передбачено", – апелює постійний представник Росії при організації Михайло Ульянов.

"Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ, або принаймні щоб зменшити її роль там і усунути всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародного агентства з атомної енергетики", – повідомляла раніше журналістам радник. міністра енергетики України Олена Зеркаль.

Сайт "Сегодня" повідомляв, що наприкінці квітня у МАГАТЕ визнали, що польоти ракет РФ над АЕС в Україні можуть призвести до ядерної катастрофи. Також глава МАГАТЕ висловлював стривоженість ситуацією на ЧАЕС після відходу окупантів. 10 березня МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізької АЕС.