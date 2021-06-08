Русский
$ 27,19
33,08
  1. СЬОГОДНІ
  2. Світові новини
  3. Росія

"Мама, я боюся": в Самарі жінка викинула доньку з шостого поверху будинку (відео)

8 червня 2021 15:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

П'яна мати з метою виховання звісила дочку з вікна, одяг порвався і дитина розбилася

У російському місті Самара жінка скинула трирічну дочку з 6 поверху будинку, дитина загинула. Очевидці розмістили в соцмережах відео і повідомили, що 25-річна п'яна жінка з метою виховання звісила свою дочку, тримаючи її за майку. Одяг порвалася, і дитина впала.

Як повідомляє 63.ru з посиланням на очевидців, дівчинка кричала "Мама, я боюся", але жінку це не зупинило, після події мати вийшла на вулицю і спокійно підібрала тіло дитини.

Обережно на кадрах присутні сцени насильства!

У Слідчому комітеті повідомляють, що порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство".

Читайте також: У Києві семирічна дитина випала з вікна на 12-му поверсі

За даними 63.RU, дитина всю ніч знаходився в квартирі один. Мама в цей час відпочивала в нічному клубі "Метелиця". Коли повернулася, дочка спала. Жінка вирішила відвести дитину в туалет, розбудила її. Але та стала вередувати. Щоб втихомирити дочку, жінка поставила дівчинку на вікно балкона, але не втримала її, і дівчинка впала.

Про родину відомо небагато. Жінка приїхала з іншого регіону. Квартиру орендувала. Жила з дитиною, без чоловіка. Правоохоронцям заявила, що працювала повією. Але при цьому сім'я не стояла на обліку в підрозділах поліції у справах неповнолітніх.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

"Старшу доньку" Путіна раптово показали по російському держтелеканалу (відео)Росія
У Росії лопнув батут з дітьми – вони перелетіли через паркан на рейки (відео)
У Росії лопнув батут з дітьми – вони перелетіли через паркан на рейки (відео)Росія
Росія може напасти: Зеленський озвучив терміни найнебезпечнішого періоду
Росія може напасти: Зеленський озвучив терміни найнебезпечнішого періодуВлада
Розслідувач Bellingcat про збитий MH17: Все вказує на Росію
Розслідувач Bellingcat про збитий MH17: Все вказує на РосіюУкраїна
Секс-скандал в РФ: вчителька показала школяреві стриптиз, а він її підставив
Секс-скандал в РФ: вчителька показала школяреві стриптиз, а він її підставивРосія
"Доведеться просити Путіна відвезти мене в Крим": Лукашенко образився на ЗеленськогоВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти