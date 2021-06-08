"Мама, я боюся": в Самарі жінка викинула доньку з шостого поверху будинку (відео)

П'яна мати з метою виховання звісила дочку з вікна, одяг порвався і дитина розбилася

У російському місті Самара жінка скинула трирічну дочку з 6 поверху будинку, дитина загинула. Очевидці розмістили в соцмережах відео і повідомили, що 25-річна п'яна жінка з метою виховання звісила свою дочку, тримаючи її за майку. Одяг порвалася, і дитина впала.

Як повідомляє 63.ru з посиланням на очевидців, дівчинка кричала "Мама, я боюся", але жінку це не зупинило, після події мати вийшла на вулицю і спокійно підібрала тіло дитини.

Обережно на кадрах присутні сцени насильства!

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За даними 63.RU, дитина всю ніч знаходився в квартирі один. Мама в цей час відпочивала в нічному клубі "Метелиця". Коли повернулася, дочка спала. Жінка вирішила відвести дитину в туалет, розбудила її. Але та стала вередувати. Щоб втихомирити дочку, жінка поставила дівчинку на вікно балкона, але не втримала її, і дівчинка впала.

Про родину відомо небагато. Жінка приїхала з іншого регіону. Квартиру орендувала. Жила з дитиною, без чоловіка. Правоохоронцям заявила, що працювала повією. Але при цьому сім'я не стояла на обліку в підрозділах поліції у справах неповнолітніх.

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