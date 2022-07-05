Маразм 21 століття: ЗМІ дізналися, які аналізи здає оточення Путіна перед зустрічі з ним

Російський диктатор дуже боїться хвороб

Оточення Путіна має пройти повну перевірку перед зустріччю з лідером/Фото: Contributor/Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, панічно боїться підчепити якусь нову хворобу, крім тих, про які писали раніше. Люди, які контактують із російським лідером, сидять в ізоляції, а також здають різноманітні аналізи.

Про це повідомляє російська служба BBC.

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"Ані вторгнення в Україну, ані чотири щеплення проти коронавірусу, ані ослаблення пандемії не скасували карантину для тих, хто контактує з Володимиром Путіним. Регулярно в ізоляції сидять пілоти та медики. Для доступу до "чистої зони" сотні людей чотири рази здають ПЛР-тести і двічі перевіряють антитіла до коронавірусу. Беруть і додаткові аналізи – на грип, стафілокок та глисти", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, перед 9 травня близько 400 осіб, серед яких ветерани, два тижні перебували на карантині в Москві заради того, щоб потиснути руку або просто наблизитися до Путіна. Карантин проходив у двох готелях у центрі Москви — п'ятизірковому "Золотому кільці" та чотиризірковому "Президент-готелі".

Рік тому вже повідомлялося про безпрецедентний карантин для всіх, хто обслуговував Путіна або близько контактував із ним. Зараз же російський лідер "став частіше переїжджати з резиденції до резиденції, а весь обслуговуючий персонал і всі, хто контактує з ним, продовжують сидіти у карантині, але тепер у різних точках Росії".

За відкритими даними, кремлівські структури витратили на це близько 1,5 млрд. рублів, ще не менше 1,7 млрд обсерватори отримали у вигляді субсидій.

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Видання пише, що люди, які оточують Путіна, не просто сидять на карантині, але ще й здають різноманітні аналізи. Ці лабораторні дослідження "в санітарно-епідеміологічних" цілях закуповує Управління справами президента.

Згідно з правилами, які з'явилися у 2021 році, щоб потрапити на карантин, потрібно за дві доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу. Перебуваючи на карантині, доведеться протягом 12 діб чотири рази здати ПЛР, а на дванадцятий день знову кров на антитіла. Якщо у людини не виявлялися антитіла IGM, які свідчать про те, що вона хворіє, то вона після 14 днів ізоляції отримувала допуск "у чисту зону", тобто до Путіна.

Згодом у контракт додали умову, що на запит Управління справами президента у людей на ​​карантині можуть брати біоматеріал та інші аналізи. Це сталося вже після вакцинації президента РФ.

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З початку пандемії Управління справами президента та його структури замовили кремлівським поліклінікам у Москві аналізи співробітників та інших осіб, у тому числі за "карантинними" контрактами, на суму близько 200 млн рублів.

За заявками УСП аналізи з 2021 року здали близько 1500 осіб. У деяких брали мазки не лише на коронавірус, але також на ГРВІ, грип та стафілокок та кров на біомаркери. Також вони здавали кал на яйця гельмінтів.

Про те, що наближені до президента чиновники мають здавати кал, повідомляв у лютому 2022 року з посиланням на анонімні джерела Telegram-канал Baza, який стверджував, що чиновникам доводилося здавати ці аналізи кілька разів на тиждень.

Літній загін "Росія" УСП, чиї екіпажі літають з Путіним, витратив на аналізи найбільше — 125 млн рублів. З червня 2021 року льотчики та стюардеси стали здавати не лише ПЛР, а й усі види досліджень на COVID-19. Щомісяця вони здавали до 2 тисяч термінових ПЛР-тестів та до 600 тестів на антитіла. А також — півсотні аналізів крові на біомаркери та 100-200 аналізів калу для виявлення коронавірусу.

Та сама схема працює і зараз, зазначає видання. Лише за травень 2022 року льотний загін здав 1376 мазків та 98 проб калу на коронавірус, а також 447 аналізів крові на антитіла та 32 – на біомаркери. При цьому вони продовжують сидіти на карантині в підмосковних та інших санаторіях.

Telegram-канал Baza писав, що багато кремлівських працівників змушені проводити майже весь рік на карантині, і деякі співробітники Адміністрації президента та Федеральної служби охорони "відсиділи" у 2021 році в одномісних номерах понад 150 днів – через що у персоналу почали виникати проблеми в сім'ях.

BBC пише, що контракти на карантинне проживання таких осіб зазвичай засекречені. Але держзакупівлі показують картину, аналогічну до льотчиків.

Карантин для них у десятці кремлівських санаторіїв поруч із резиденціями президента в Підмосков'ї, Сочі та на Валдаї з початку пандемії у 2020 році вже обійшовся у понад 1,2 млрд рублів, а сума всіх контрактів наближається до 2 млрд. Деякі з цих санаторіїв повністю перетворені на обсерватори та закриті для відпочивальників.

Також на основі даних держзакупівель видання з'ясувало, що російського лідера, ще задовго до пандемії, на всі форуми супроводжували бригади лікарів, зокрема інфекціоністи та фахівці різного профілю.

Чи помре Путін від тяжкої хвороби?

Російський журналіст Олександр Невзоров вважає, що численні чутки у ЗМІ про смертельну хворобу президента РФ Володимира Путіна не мають достатнього підтвердження.

"По-перше, ніхто реального уявлення про хворобу Путіна не має. Ставити діагнози за маленькою картинкою в інтернеті, за пластикою, за мімікою, за виразом обличчя і кутами щік – це спекуляція, це абсолютно ненадійно. Я все-таки пропоную не розраховувати на це і не думати, що хвороби і справедливість зроблять цю важливу роботу за людей", – сказав журналіст.

Невзоров вважає, що необхідно "мати на увазі все-таки найгірший варіант того, що він найближчим часом, принаймні з природних причин, не помре".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що колишній ФСБшник злив дані про хворобу Путіна і скільки йому залишилося. Також ми писали, що Путін ослаблений одразу кількома хворобами.