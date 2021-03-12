Маріуполь та Одеса "хочуть до Росії". Чоловік пропагандистки Скабеевой здивував заявою

Рішення обмежити перегляд російського пропагандистського фільму "Крим. Шлях на батьківщину" в YouTube про псевдореферендум 2014 року обурило чоловіка кремлівської топ-пропагандистки Ольги Скабєєвої, Євгенія Попова.

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Невдоволення він висловив в своєму Telegram.

За словами Попова, фільм "може" налякати і шокувати "тільки Печерський район Києва, де мешкає українська влада, тому що Маріуполь та Одеса теж вже дуже давно хочуть на "батьківщину".

Варто зазначити, що 12 березня – незадовго до сьомої річниці незаконної окупації Криму – пропагандистський фільм в YouTube оголосили неприйнятним.

Тепер при його відкритті висвічується попередження: "Учасники спільноти YouTube позначили це відео як неприйнятне чи образливе для деяких аудиторій".

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Варто зазначити, що фільм "Крим. Шлях на Батьківщину" був представлений в 2015 році – до річниці окупації. Серед іншого в ньому президент РФ Володимир Путін розповів про порятунок з України екс-президента-втікача Віктора Януковича і наказ про "повернення" Криму до складу Росії.

"Одкровення" Путіна українська влада обіцяла використати як речовий доказ у Гаазькому трибуналі.

Нагадаємо, що напередодні Рада національної безпеки і оборони України заявила про створення публічної частини Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Однак в Меджлісі висловили свої претензії до документа.

Відео: Сьогодні

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