Маріуполь та Одеса "хочуть до Росії". Чоловік пропагандистки Скабеевой здивував заявою

Рішення обмежити перегляд російського пропагандистського фільму "Крим. Шлях на батьківщину" в YouTube про псевдореферендум 2014 року обурило чоловіка кремлівської топ-пропагандистки Ольги Скабєєвої, Євгенія Попова.
Невдоволення він висловив в своєму Telegram.
За словами Попова, фільм "може" налякати і шокувати "тільки Печерський район Києва, де мешкає українська влада, тому що Маріуполь та Одеса теж вже дуже давно хочуть на "батьківщину".
Варто зазначити, що 12 березня – незадовго до сьомої річниці незаконної окупації Криму – пропагандистський фільм в YouTube оголосили неприйнятним.
Тепер при його відкритті висвічується попередження: "Учасники спільноти YouTube позначили це відео як неприйнятне чи образливе для деяких аудиторій".
Варто зазначити, що фільм "Крим. Шлях на Батьківщину" був представлений в 2015 році – до річниці окупації. Серед іншого в ньому президент РФ Володимир Путін розповів про порятунок з України екс-президента-втікача Віктора Януковича і наказ про "повернення" Криму до складу Росії.
"Одкровення" Путіна українська влада обіцяла використати як речовий доказ у Гаазькому трибуналі.
Нагадаємо, що напередодні Рада національної безпеки і оборони України заявила про створення публічної частини Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Однак в Меджлісі висловили свої претензії до документа.
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