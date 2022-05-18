Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Рієка-Україна: онлайн 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Марія Захарова відкрито погрожує Фінляндії військовим сюрпризом

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 травня, 19:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росія напружилася через прагнення Фінляндії вступити до НАТО
Марія Захарова прокоментувала прагнення Швеції вступити до НАТО
Марія Захарова прокоментувала прагнення Швеції вступити до НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська відповідь на рішення Фінляндії вступити до НАТО стане сюрпризом, але заходи будуть військовими. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пишуть російські ЗМІ.

"Це буде сюрприз. Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення відповідне прийматиметься, враховуючи весь комплекс факторів та особливості того, як розвиватиметься членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих усіх параметрів прийматиметься рішення, але насамперед, звичайно, воно за військовими", – прокоментувала вона прагнення Фінляндії вступити до НАТО.

Передісторія

18 травня Фінляндія та Швеція подали свої заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. (НАТО) після того, як вторгнення Росії в Україну поклало край десятиліттям військового неприєднання.

Реклама

Заявки про вступ стикаються з опором з боку члена НАТО Туреччини, яка погрожувала заблокувати їх через звинувачення в тому, що скандинавські сусіди є притулком для озброєних груп, які виступають проти Анкари. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив сьогодні, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Насамперед ми не скажемо "так" вступу в НАТО, організацію з безпеки, тим, хто вводить санкції проти Туреччини. Тому що тоді НАТО перестає бути організацією з безпеки. Ми не можемо сказати "так". Нас не можуть знову вжалити там, де нас ужалили раніше", – зазначив він.

Гельсінкі, Стокгольм та інші західні союзники зберігають оптимізм щодо того, що вони зможуть подолати заперечення Туреччини.

Путін на саміті ОДКБ дав зрозуміти, що реакція РФ на вступ Швеції до НАТО буде іншою, ніж у випадку з Україною.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 17 травня
1
Особовий склад 28300
Особовий склад
2
Літаки 202
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1251
Танки
5
ББМ 3043
ББМ
6
Артилерія 586
Артилерія
7
Засоби ППО 91
Засоби ППО
8
РСЗВ 199
РСЗВ
9
БПЛА 441
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2137
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
На фото - 15-річна дівчинка-сирота, яка сіла за кермо обстріляної автівки, щоб допомогти незнайомим пораненим людям - трьом чоловікам і жінці, що намагалися евакуюватися. Їхала 30 кілометрів з простреленими ногами - від Попасної до Бахмута - по замінованій дорозі, але довезла до лікарні дорослих. Номінована на звання ДСНС - «Герой-рятувальник».
Історія і відео порятунку
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29170.52

Bitcoin Cash (BCH)

192.72

Binance Coin (BNB)

293.86

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

20.33

Litecoin (LTC)

68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
42,93
32,00
-
42,00
44,00
36,36
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
35,99
-
39,50
42,29
34,38
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,84 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.84

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти