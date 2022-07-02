Марія Захарова виклала еротичне відео з подвійним змістом. Соцмережі в шоці

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова опублікувала вульгарне відео з подвійним підтекстом. На відео 46-річна дипломатка еротично їсть полуницю, особисто та детально знімаючи цей процес.
Відео опублікував Telegram-канал "Соловьиный Помет".
Трихвилинне відео представниця Сергія Лаврова змонтувала з одного руху під російську народну пісню "Калинка-Малинка".
"Маша, мабуть, вирішила підтримати місяць прайду та ЛГБТ співтовариство Європи, бо сильніше змусити подумати про зміну орієнтації навряд чи можливо", – йдеться у підписі до відео.
Це фейк?
У коментарях почали запитувати, чи справді на цьому відео Марія Захарова і чи правда те, що вона опублікувала його на своїй офіційній сторінці у соцмережах. Ми перевірили. Так, це правда. Вона запостила це відео, коротко підписавши "Свій урожай".
Яка країна, такий і представник
Публікація "обличчя" російського МЗС викликала шквал емоцій:
- "Ганьба! Обличчя МЗС"
- "Яка країна, такий і представник!"
- "Мене мало не вирвало на смартфон... Мерзенна, вульгарна, страшна баба!"
- "Вона на себе у дзеркало хоч дивиться. Виглядає як дешева шльондра з 90х"
- "Ніх*ра не зрозуміло і страшно. А воно ще й щось очима рухає".
Один з підписників чесно зізнався: "Господи, за всі місяці війни це найогидніше, що я бачив".
Також у коментарях зазначають, що відео зняте не на роботі, і вдома можна робити будь-що, але при цьому не викладати таке в інтернет.
"Я викладач, і в мене навіть в Instagram сторінка порожня, щоб ніхто не причепився, що щось непристойне показую. А ця не соромиться. Маша Захарова – справжнє обличчя Росії", – написала одна з підписниць.
Нагадаємо, нещодавно Марія Захарова відзначилася тим, що звинуватила український борщ в екстремізмі та нацизмі.
Також ми писали, що у Росії запропонували залишити Захарову без трусів через слова про Україну.