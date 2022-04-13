Медведчук не громадянин РФ – Пєсков відреагував на пропозицію обміняти політика-втікача

Спічрайтер господаря Кремля цинічно заявив, що Медведчук не мав жодних прихованих відносин з Росією

Дмитро Пєсков (ліворуч) та Віктор Медведчук (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував можливість обміну голови партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Він заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.

Про це повідомляє ТАСС.

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"Медведчук – не громадянин РФ, і Кремль не знає, чи хоче політик, щоб Москва брала участь у ситуації навколо нього", – сказав Пєсков.

При цьому він додав, що Медведчук ніколи не мав закулісних відносин із РФ, а судовий процес над ним проводився "під надуманими приводами, але він ухвалив непросте рішення залишитися в Україні".

"Медведчук завжди виступав за мир і проти війни, і жодної військової операції в Україні не було б, якби в Києві враховували ідеї Медведчука щодо нормалізації відносин", – заявив Пєсков.

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Що відомо про затримання Медведчука?