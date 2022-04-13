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Медведчук не громадянин РФ – Пєсков відреагував на пропозицію обміняти політика-втікача

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 16:26
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Спічрайтер господаря Кремля цинічно заявив, що Медведчук не мав жодних прихованих відносин з Росією
Дмитро Пєсков (ліворуч) та Віктор Медведчук (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Пєсков (ліворуч) та Віктор Медведчук (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував можливість обміну голови партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Він заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.

Про це повідомляє ТАСС.

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"Медведчук – не громадянин РФ, і Кремль не знає, чи хоче політик, щоб Москва брала участь у ситуації навколо нього", – сказав Пєсков.

При цьому він додав, що Медведчук ніколи не мав закулісних відносин із РФ, а судовий процес над ним проводився "під надуманими приводами, але він ухвалив непросте рішення залишитися в Україні".

"Медведчук завжди виступав за мир і проти війни, і жодної військової операції в Україні не було б, якби в Києві враховували ідеї Медведчука щодо нормалізації відносин", – заявив Пєсков.

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Що відомо про затримання Медведчука?

  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ затримала Віктора Медведчука. Він так і не зміг покинути країну, проте переховувався.
  • Нардеп із "Слуги народу" Юрій Камельчук припустив, що він міг ховатися у Закарпатській області. Джерела видання LB.ua стверджують, що Медведчука затримали під час спроби перетнути кордон України. Ймовірно, він намагався втекти до Придністров'я.
  • Того ж дня Служба безпеки України нагадала, що уникнути покарання не вдасться жодному зраднику нашої держави.
  • Варто зазначити, що Медведчука було затримано в українській військовій формі. Мабуть, він маскувався.
  • У Кремлі вже встигли прокоментувати затримання нардепа. Там вважають, що фото із затриманим політиком ще потребує перевірки через нібито "велику кількість фейків".
  • Тим часом колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого на маріупольців.
  • У свою чергу глава держави Володимир Зеленський виступив із пропозицією обміняти затриманого політика на українських військових, які перебувають у полоні у росіян.
  • Радник глави офісу президента Олексій Арестович зазначив, що через тісні зв'язки Медведчука з РФ він може знати "багато цікавого", оскільки має відношення "до Путіна, війни, підготовки цієї війни, організації проросійського руху в Україні".

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Особовий склад 19800
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Літаки 158
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Гелікоптери 143
Гелікоптери
4
Танки 739
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ББМ 1964
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Артилерія 358
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Засоби ППО 64
Засоби ППО
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РСЗВ 115
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Слава Україні!

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