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Медведчук нецікавий Путіну — Геращенко

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 квітня, 21:25
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Радник глави МВС розповів, чи змінюватимуть одіозного політика на полонених українців
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Значення Віктора Медведчука для президента Росії Володимира Путіна перебільшено, вважає радник глави МВС Антон Геращенко. На його думку, кума російського диктатора обміняють на загальних підставах. Про це він розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко спеціально для YouТube-каналу "Україна 24".

"Такого, що за самого Медведчука дадуть 500 військовополонених, гадаю, не буде", – сказав Геращенко.

На його думку, главу "Опозиційної платформи – За життя" обміняють без особливих умов, зокрема через те, що разом з політичним соратником нардепом Іллею Кивою він буквально пограбував Кремль. Крім того, як відомо, там поважають сильних, а сьогоднішнє становище Медведчука дуже відрізняється від вигідного.

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"Медведчук навряд чи дуже цікавий Путіну. Вони його обмінюватимуть, але, гадаю, на загальних підставах. Путін поважає тих, хто має силу, а в Медведчука сили вже немає. Він зрадник, він обікрав Путіна. Він брав сотні чи мільярди доларів, щоб підривати Україну", — вважає Геращенко.

Справа Медведчука

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