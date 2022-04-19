Медведчук нецікавий Путіну — Геращенко

Значення Віктора Медведчука для президента Росії Володимира Путіна перебільшено, вважає радник глави МВС Антон Геращенко. На його думку, кума російського диктатора обміняють на загальних підставах. Про це він розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко спеціально для YouТube-каналу "Україна 24".
"Такого, що за самого Медведчука дадуть 500 військовополонених, гадаю, не буде", – сказав Геращенко.
На його думку, главу "Опозиційної платформи – За життя" обміняють без особливих умов, зокрема через те, що разом з політичним соратником нардепом Іллею Кивою він буквально пограбував Кремль. Крім того, як відомо, там поважають сильних, а сьогоднішнє становище Медведчука дуже відрізняється від вигідного.
"Медведчук навряд чи дуже цікавий Путіну. Вони його обмінюватимуть, але, гадаю, на загальних підставах. Путін поважає тих, хто має силу, а в Медведчука сили вже немає. Він зрадник, він обікрав Путіна. Він брав сотні чи мільярди доларів, щоб підривати Україну", — вважає Геращенко.
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Справа Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці, з гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та у підсумку стала одним з ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольців.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.