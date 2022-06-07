Медведєв влаштував істерику в Мережі та обізвав усіх недолюдками та виродками

Водночас політик не уточнив, кого саме хоче "знищувати" до кінця свого життя

Дмитро Медведєв знову вирує в Мережі. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв влаштував істерику, обіцяючи "знищити недолюдків та виродків". Кого саме він хоче "знищити" – невідомо. Така затята публікація з'явилася у його Telegram-каналі.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Медведєв написав, що часто отримує питання, чому його публікації такі різкі.

"Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони недолюдки і виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", – сказав він.

Зазначимо, що Медведєв не уточнив, кого саме хоче "знищувати" до кінця свого життя.

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Скриншот публікації Медведєва

Нагадаємо, раніше український ведучий Слава Дьомін у Facebook затролив Медведєва за його любов до брендової спідньої білизни.

"Ми стали забувати прикривати пупок трусиками. А ще прохолодно", – жартує Дьомін.

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Медведєв, який так ненавидить Захід, віддає перевагу спідній білизні від Calvin Klein, а не фабриці "Москвичка"

У Росії знову погрожують вдарити по Києву

У Росії знову погрожують Києву. Цього разу в Москві заявили, що можуть вдарити по столиці, якщо Україна атакує Росію. Про це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розповів в інтерв'ю телеканалу "Al Jazeera".

Медведєв прокоментував поставки Києву американських ракетних систем залпового вогню HIMARS і повідомив про те, якою буде реакція Москви, якщо українські військові завдадуть удару по території країни-окупанта.

"Не залишиться іншого вибору, окрім як діяти на поразку центрів прийняття рішень", — сказав Медведєв.

Він додав, що це "абсолютно очевидно" і про це вже було сказано раніше. За його словами, удар зі сторони РФ стосуватиметься Міністерства оборони України та Генерального штабу.

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