"Мегафонна дипломатія": Росія влаштувала істерику через доповідь розвідки США

Російські дипломати скаржаться, що Америка не надала доказів втручання у вибори

Розвідка США заявила про втручання в президентські вибори, на що в Росії відповіли цілком очікувано і в своєму стилі, назвавши ці звинувачення безпідставними.

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Про це йдеться в заяві посольства РФ у США.

Російські дипломати влаштували істерику, що американська розвідка не наводить ніяких доказів втручання РФ.

"Підготовлений національною розвідкою США документ являє собою черговий набір безпідставних звинувачень на адресу нашої країни у втручанні в американські внутрішньополітичні процеси. Констатуємо, що Вашингтон продовжує практику "мегафонної дипломатії", головна мета якої – підтримувати негативний фон навколо Росії і покладати відповідальність за дестабілізацію ситуації всередині країни на зовнішніх гравців", – заявили в посольстві.

Росія вважає, що такі заяви США не сприяють нормалізації двосторонніх відносин.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 16 березня розвідка США опублікувала доповідьпро втручання в американські вибори. Там серед іншого вказують, що Росія намагалася дискредитувати кандидата в президенти Джо Байдена і надавала підтримку його супернику Дональду Трампу.

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