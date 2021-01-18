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Світ шокований арештом Навального: реакція США, ЄС та інших країн

18 січня, 12:37

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Безліч країн вже підтримали російського опозиціонера і розслідувати замах на нього

Практично всі західні країни засудили затримання і закликали звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, який 17 січня повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався після замаху на батьківщині.

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Зокрема, свою глибоку стурбованість висловив держсекретар США Майк Помпео.

"Упевнені в собі політичні лідери не бояться конкуруючих голосів і не бачать необхідності застосовувати насильство або незаконно затримувати політичних опонентів", – написав він у Twitter.

Очільник Європейської ради Шарль Мішель назвав це неприпустимим і зажадав звільнити Навального.

З таким же закликом звернувся до влади Росії і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель .

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"Політизація системи правосуддя є неприпустимою", – підкреслив він.

"Я засуджую затримання Олексія Навального російською владою. Вони мають негайно звільнити його і забезпечити його безпеку. Затримання політичних опонентів суперечить міжнародним зобов'язанням Росії", – написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, закликавши провести незалежне розслідування замаху на політика.

Очільник МЗС Німеччині Гайко Маас нагадав Росії про верховенство закону і захист цивільних прав, які поширюються і на Навального, закликавши негайного його звільнити.

"Навальний став жертвою серйозного отруєння на російській землі. Ми як і раніше очікуємо, що Росія зробить все можливе для повноцінного розслідування цієї атаки і притягне винних до відповідальності", – підкреслив він.

"Франція з великою тривогою дізналася про арешт в Росії Олексія Навального. Спільно зі своїми європейськими партнерами ми уважно стежимо за ситуацією і вимагаємо його негайного звільнення", – йдеться в комюніке французького МЗС.

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За словами міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Раабе, арешт Навального в Москві "жахає". Він закликав негайно його звільнити.

"Замість того, щоб переслідувати Навального, Росії слід пояснити, як хімічна зброя стала застосовуватися на російській землі", – додав глава Форін-офісу.

"Активне громадянське суспільство і політична опозиція є наріжними каменями всіх демократичних суспільств. Австрія вимагає його негайного звільнення і проведення повного і незалежного розслідування замаху на його життя", – заявили в австрійському МЗС.

"Ми покладаємо на російську владу відповідальність за його благополуччя і основні права. Росія повинна розкрити обставини отруєння Навального, задокументовані ОЗХЗ", – закликав міністр закордонних справ Норвегії Еріксен Сорейде.

"Глибоко стурбована новиною про затримання Олексія Навального після повернення до Москви. Закликаю російську владу звільнити пана Навального. Здорову і яскраву опозицію необхідно підтримувати", – пише очільниця шведської дипломатії Анн Лінде.

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"Затримання Олексія Навального абсолютно неприйнятним з боку російської влади. Ми вимагаємо його негайного звільнення. ЄС має діяти негайно, і якщо його не звільнять, ми повинні розглянути питання про введення обмежувальних заходів у відповідь на цей кричущий акт", – йдеться в спільній заяві прем'єр-міністрів Естонії, Латвії та Литви.

Висловив занепокоєння щодо ситуації навколо Навального і глава МЗС Ісландії Гудлаугур Тор.

"Закликаю російську владу негайно звільнити його. Росія повинна прояснити обставини його отруєння "Новачком", яке було задокументовано ОЗХР", – написав він у Twitter.

І поки офіційний Мінськ мовчить, висловилася лідер білоруської опозиції Світлана Тихановської. За її словами, Навального затримали, тому що "стара політична система не вміє конкурувати гідно".

"Кожна людина має право на вибір і на будинок. І затримання Навального показує, що нашим країнам ще треба пройти серйозний шлях, щоб ми могли відчувати себе на Батьківщині – вдома", – заявила Тихановаська.

Відео: Сьогодні

Більше про те, що за що заарештували Олексія Навального і в чому його звинувачують на батьківщині, читайте в нашому матеріалі.

У свою чергу, після арешту Україна вже висловила готовність використовувати всі доступні інструменти задля оскарження повноважень Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.

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Росія Австрія Великобританія Німеччина Ісландія Латвія Литва Норвегія Франція Швеція Естонія Урсула фон дер Ляйен Олексій Навальний Домінік Рааб Світлана Тіхановська

Джерело: Сьогодні

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