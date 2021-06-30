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Могла бути третя світова? Путін про "напад" на британський есмінець поблизу Криму

30 червня 2021 13:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Господар Кремля впевнений, що країни НАТО не перемогли б у третій світовій війні, якщо б вона почалася через знищення британського есмінця

Путін відреагував на інцидент з британським есмінцем. Колаж "Сьогодні"

Путін відреагував на інцидент з британським есмінцем. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Путін назвав провокацією з боку Великої Британії прохід есмінця HMS Defender біля берегів окупованого Криму. Він вважає, що навіть якщо б потопили британський корабель, це не спровокувало б третю світову війну. Про це російський лідер розповів під час прямої лінії.

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На питання, чи стояв світ на порозі третьої світової, коли росіяни "напали" на британський корабель, він відповів: "Ні, мені так не здається".

"Навіть якщо б ми потопили цей корабель, все одно важко було б уявити, що світ був би на межі третьої світової війни. Тому що ті, хто це роблять, знають, що вони не можуть вийти переможцями з цієї війни... Це ж не ми прийшли до них за тисячу кілометрів, це вони підійшли до наших кордонів і порушили наше територіальне море (насправді британці проходили в українських водах. – Ред.)", – сказав Путін.

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Водночас господар Кремля назвав дії британців провокацією, а допомагали їм американці.

"Британець зайшов в наші територіальні води вдень, а вранці з Греції злетів американський стратегічний літак... Було очевидно, що есмінець зайшов, переслідуючи військові цілі: за допомогою літака-розвідника намагався розкрити дії наших ЗС. Дивилися, що у нас де і як працює", – підкреслив президент РФ.

Нагадаємо, у середу, 23 червня, у Чорному морі стався інцидент між збройними силами Росії і Великої Британії, який ледь не переріс у бойове зіткнення. Британський військовий корабель HMS Defender пройшов поблизу кримського мису Фіолент. Його тієї ж миті почали переслідувати російські кораблі і літаки і навіть стріляли в бік британців. Пізніше у Великій Британії на зупинці знайшли секретні документи про прохід есмінця поблизу Криму – там виявилися цікаві подробиці.

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Всі подробиці в спецтемі Обстріл "британського есмінця: все про скандал

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