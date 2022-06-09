Молоді не залишилося – як пропагандисти виправдовують недобір до армії РФ

У Росії активно підтримують набір чоловіків передпенсійного віку

Відомий пропагандист розповів про зміни до армії РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна успішно "перемелює" елітні та не дуже підрозділи російських загарбників на різних ділянках фронту. Дійшло до того, що Державна дума Росії ухвалила закон про скасовуння вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби. Тепер в армії агресора можуть служити за контрактом люди до закінчення працездатного віку (для жінок – 60 років, для чоловіків – 65 років).

В ефірі одного з ток-шоу з цієї теми висловився російський пропагандист Володимир Соловйов.

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"Молоді небагато"

На його думку, зміна, передбачена цим законом, "правильна".

"Змінили вікову рамку можливості підписання першого і другого контракту. Я просто чому думаю, що це важливо? Ну, я говорив з великою кількістю найрізноманітніших людей – хто хоче йти повоювати, так це молодші хлопці за мене і мої ровесники (Соловйову 58 років – ред.). У нас молоді небагато. Ну, в нас же демографічна яма, в нас об'єктивно більше людей середнього віку та дорослих", – зазначив він.

Російський пропагандист Володимир Соловйов. / Фото: ТАСС

Новий закон

Як зазначається, заступник глави Міноборони РФ уточнив, що укласти перший договір про військову службу в Росії можна буде до 50 років.

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Російські військові на параді в Москві. Фото – Reuters.

Відповідно до пояснювальної записки до документа, сьогодні в російському законі передбачено, що перший контракт про проходження військової служби вправі укласти громадяни віком від 18 до 40 років, а іноземні громадяни – у віці від 18 до 30 років. Тому автори закону запропонували виключити верхню вікову межу для громадян працездатного віку.

Раніше "Сегодня" писали про те, що мер міста Первоуральськ у Свердловській області розмістив картинку, на якій губернатор Свердловської області Євген Куйвашев відрубує світловим мечем (як у "Зоряних війнах") голову Володимиру Соловйову. Водночас сам Соловйов зробив чергову нахабну заяву про Україну – у РФ нібито жоден політик погано не відгукувався про нашу країну, мовляв, країну-агресора обмовили.