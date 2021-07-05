Потужний потоп у Сочі. Вода зносить авто, людей готують до евакуації, є загиблий – відео

Вулиці, дороги та житлові будинки затоплені – що зараз відбувається у місті

Покив окупованому Криму ліквідують наслідки негоди, зливи добралися до російського міста Сочі. На кількох річках критично піднявся рівень води, жителів попереджають про евакуацію.

Про це повідомляє Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

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Зазначається, що річка Хорота вийшла з берегів. Також критичний рівень у річки Мацеста. Жителів просять зібрати необхідні речі на випадок можливої евакуації.

Зараз у місті виють сирени, вода заливає вулиці, дороги і житлові будинки. Затопило перший поверх міської лікарні. Також призупинили проведення екскурсій для туристів.

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Як пише 74.ru, через наслідки стихії у Сочі одна людина загинула і двоє постраждали – під час зливи на них впало дерево.

Нагадаємо, у Криму після потопу море перетворилося на звалище.

Також ми писали, що під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокоділяріум .