Русский
$ 27,41
32,41
  1. Світові новини
  2. Росія

Потужний потоп у Сочі. Вода зносить авто, людей готують до евакуації, є загиблий – відео

5 липня 2021 12:47

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Вулиці, дороги та житлові будинки затоплені – що зараз відбувається у місті

Покив окупованому Криму ліквідують наслідки негоди, зливи добралися до російського міста Сочі. На кількох річках критично піднявся рівень води, жителів попереджають про евакуацію.

Про це повідомляє Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Реклама

Зазначається, що річка Хорота вийшла з берегів. Також критичний рівень у річки Мацеста. Жителів просять зібрати необхідні речі на випадок можливої евакуації.

Зараз у місті виють сирени, вода заливає вулиці, дороги і житлові будинки. Затопило перший поверх міської лікарні. Також призупинили проведення екскурсій для туристів.

Реклама

Як пише 74.ru, через наслідки стихії у Сочі одна людина загинула і двоє постраждали – під час зливи на них впало дерево.

Нагадаємо, у Криму після потопу море перетворилося на звалище.

Також ми писали, що під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокоділяріум .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Це червона лінія": у Путіна озвучили їхній найбільший страх щодо УкраїниВлада
Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО
Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТОВлада
Маск про вторгнення в Росію влітку:
Маск про вторгнення в Росію влітку: "Час вирішує все"США
"Наїзди" через корінні народи виглядають безглуздо: "слуга народу" присоромив ПутінаВлада
Українське судно подало сигнал лиха в Чорному морі – ексклюзивні подробиці від капітана (оновлено)
Українське судно подало сигнал лиха в Чорному морі – ексклюзивні подробиці від капітана (оновлено)Росія
Путін не хоче зустрічатися із Зеленським: назвав абсурдну причину
Путін не хоче зустрічатися із Зеленським: назвав абсурдну причинуРосія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти