Москва боїться вступу України до НАТО і загрожує контрзаходами

Пєсков заявив, що Росія, у разі вступу України до НАТО, проведе перебалансування ситуації

Вступ України до НАТО становить небезпеку для Москви. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.

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Про це повідомляє ТАСС.

"Тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність прийняття якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансування ситуації і на 100% забезпечити безпеку наших кордонів", – сказав він.

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Вступ України до НАТО

Можливість вступу України до НАТО обговорюється як мінімум останні десятиліття. З приходом до влади президента Віктора Ющенка 2005 року співпраця з НАТО набула формату "прискореного діалогу", який був покликаний стати першим кроком на шляху входження України до Північноатлантичного альянсу. 2010 року з приходом до влади Віктора Януковича зовнішньополітичним пріоритетом України знову став позаблоковий статус. Однак після окупації Криму і початку війни на Донбасі українська влада знову заговорила про наміри вступити до НАТО.

На початку червня президент України Володимир Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання з членством країни в Альянсі, додавши, що Київ вже готовий отримати План дій з підготовки до членства. Пізніше країни НАТО підтвердили намір прийняти Україну і Грузію до своїх лав. При цьому в Альянсі не вказали конкретні дати їх прийняття до НАТО

В середині липня президент США Джо Байден заявив, що для приєднання до НАТО Київ повинен насамперед розв'язати проблему корупції. 14 червня у підсумковій заяві країни НАТО підтвердили рішення про прийняття України до Альянсу, яке було прийнято на саміті в Бухаресті 2008 року, але конкретні терміни вступу в ньому не вказувалися.

Пізніше голова МЗС України Дмитро Кулеба зажадав від Вашингтона ясності щодо умов вступу країни до НАТО. Тоді йшлося про реформи, які Київ повинен провести для приєднання до Альянсу.

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Раніше ми повідомляли, що президент Естонії Керсті Кальюлайд висловила свою позицію, коли Україна може вступити до НАТО.

Також нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів Заходу, чому Україна повинна бути в ЄС і НАТО.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: