Москва звинуватила в ЄС в недружніх кроках, а Україну – в придушенні російської мови

МЗС РФ не дає спокою статус української мови в Україні

Бажання Євросоюзу розібратися з обставинами отруєння Олексія Навального і вимогу до Кремля звільнити російського опозиціонера в РФ назвали "недружніми кроками", які ставлять під сумнів вибудовування подальшої взаємодії з ЄС.

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Про це йдеться у відповідях МЗС РФ на запитання ЗМІ.

Російське дипломатичне відомство спробувало перейти в наступ і звинуватило ЄС в ігноруванні нібито грубих порушень прав російськомовного населення в країнах Балтії, переслідуванні в цих країнах ЄС інакомислення, утисках свободи слова та ЗМІ.

Також на Смоленській площі згадали якісь факти "героїзації нацизму" і "переписування історії".

МЗС РФ згадало і Україну, назвавши збройну агресію проти нашої країни, окупацію частини Донбасу і спробу анексії Криму "внутрішньоукраїнським конфліктом".

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На думку Москви, в Брюсселі крізь пальці дивляться на "саботаж" з боку київського режиму своїх зобов'язань за Мінськими угодами і домовленостями на саміті "нормандського формату" в Парижі 2019 року, а також на "дискримінацію і придушення російської мови в Україні".

Нагадаємо, в Росії рознервувались через закон про українську мову, а Держдума навіть виступила із заявою з цього приводу.

А секретар РНБО України Олексій Данілов відповів на звинувачення секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева в русофобії і нагадав російському колезі, що українська – єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції.

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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