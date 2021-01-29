Москва в "облозі": в день акції прибічників Навального закриють кафе і магазини

У центрі міста не продаватимуть напої в скляній тарі

У неділю, 31 січня, в центрі Москви буде зачинено кафе та ресторани. Там також обмежать продаж напоїв у скляній тарі.

Реклама

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на главу департаменту торгівлі та послуг Москви Олексія Немерюка.

"Цієї неділі в центрі міста будуть зачинены кафе, ресторани та інші підприємства громадського харчування, торгівлі", – сказав Немерюк. Він додав, що з 09:00 до 23:00 тут припинять продаж напоїв у скляній тарі.

Окрім того, цього дня в центрі Москви запровадять обмеження для руху пішоходів і зачинять на вхід і вихід сім станцій метро.

Реклама В тренді Путін тричі приїжджав: нове розслідування про палац президента РФ

Нагадаємо, прибычники опозиціонера Олексія Навального готують 31 січня нові акції протесту. Як повідомив керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков, цю дату вибрали, тому що 2 лютого у Навального мав відбутися суд.

Також нагадаємо, минулої суботи, 23 січня, в Росії пройшли масштабні акції протесту на підтримку Навального та інших політв'язнів. За різними підрахунками, тільки в Москві на вулиці вийшло від 20 до 40 тисяч росіян. Відмітна особливість нинішніх російських протестів – люди почали відбиватися від омонівців, а іноді і нападати на них.

Правозахисники заявили, що в суботу на акціях протесту по всій Росії були затримані майже три тисячі чоловік, Тільки в Москві – більше тисячі. Причому понад 300 із них – неповнолітні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама