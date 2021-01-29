Москва в "облозі": в день акції прибічників Навального закриють кафе і магазини

У неділю, 31 січня, в центрі Москви буде зачинено кафе та ресторани. Там також обмежать продаж напоїв у скляній тарі.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на главу департаменту торгівлі та послуг Москви Олексія Немерюка.
"Цієї неділі в центрі міста будуть зачинены кафе, ресторани та інші підприємства громадського харчування, торгівлі", – сказав Немерюк. Він додав, що з 09:00 до 23:00 тут припинять продаж напоїв у скляній тарі.
Окрім того, цього дня в центрі Москви запровадять обмеження для руху пішоходів і зачинять на вхід і вихід сім станцій метро.
Нагадаємо, прибычники опозиціонера Олексія Навального готують 31 січня нові акції протесту. Як повідомив керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков, цю дату вибрали, тому що 2 лютого у Навального мав відбутися суд.
Також нагадаємо, минулої суботи, 23 січня, в Росії пройшли масштабні акції протесту на підтримку Навального та інших політв'язнів. За різними підрахунками, тільки в Москві на вулиці вийшло від 20 до 40 тисяч росіян. Відмітна особливість нинішніх російських протестів – люди почали відбиватися від омонівців, а іноді і нападати на них.
Правозахисники заявили, що в суботу на акціях протесту по всій Росії були затримані майже три тисячі чоловік, Тільки в Москві – більше тисячі. Причому понад 300 із них – неповнолітні.
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