Чи може Путін зважитися на велику війну з Україною – розповів його однокурсник з інституту КДБ

Екс-розвідник Юрій Швець впевнений, що в Кремлі не готові почати повномасштабне вторгнення в Україну

Росія не почне велику війну з Україною, оскільки в Кремлі розуміють, що наслідки таких дій для них будуть руйнівні.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав екс-розвідник КДБ СРСР і однокурсник Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.

"Великої війни бути не може. Незважаючи на всі проблеми психічного, вікового, інтелектуального характеру в Кремлі, радість життя там переважає. Люди 20 років непосильною працею обирали свою країну ... ну яка "червона кнопка", але при цьому хочуть, щоб їх поважали", – сказав він.

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За його словами, зараз видно дипломатичні і лобістські успіхи Росії в Європі – в Німеччині і Франції.

"Але в разі прямої агресії проти України все це впаде. Північний потік ... Європа у ту ж мить мобілізується і об'єднається зі Сполученими Штатами", – зазначив Юрій Швець.

Він також додав, що економічно країна повністю залежить від економічних зв'язків із Заходом

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При цьому Юрій Швець не виключає провокацій з боку російських військових.

"Можуть зробити маленьку гидоту-капость. Влаштувати провокацію: накрити вогнем мінометним свій власний маленький населений пункт і відповісти на це кількома пострілами. Можуть ракетку навіть пустити. Але це все будуть локальні дуже операції. Після яких все одно все буде згорнуто ", – сказав він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов попередив Росію, що українська армія істотно змінилася за останні роки, і сьогодні ЗСУ готові захистити країну від російської агресії.

Раніше представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що РФ стягнула до кордону України найбільшу в історії групу військ – 150 тисяч військових. За його словами, загроза ескалації дуже велика.

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