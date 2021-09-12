Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

"Ми дооснастимося": Лукашенко чекає, що Росія дасть зброї на $ 1 млрд

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
12 вересня, 22:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Москва забезпечить союзну державу вертольотами і ракетними комплексами С-400
Лукашенко озброїть свою армію російською зброєю / Колаж "Сегодня"
Лукашенко озброїть свою армію російською зброєю / Колаж "Сегодня"

Після формального підписання ряду документів, які допоможуть Білорусі інтегруватися в Росію, з'явилися повідомлення, що білоруська армія почне озброюватися російською зброєю. Про плани закупити у РФ озброєння на більш ніж $ 1 млрд заявив невизнаний президент республіки Олександр Лукашенко під час військових навчань "Захід-2021".

Про це повідомляється на сайті президента республіки Білорусь .

Реклама

Читайте також:

Лукашенко в очікуванні зброї

Серед очікуваної зброї будуть російські зенітні ракетні комплекс C-400.

"Президент розповів, що на переговорах в Кремлі питанням оборони і безпеки приділили багато уваги. У тому числі обговорювалися перспективи поставок комплексів C-400 ", – йдеться в повідомленні держагентства БЕЛТА .

Реклама

Раніше Лукашенко заявив, що Росія найближчим часом поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і засоби ППО.

"Ми дооснастимся. Якщо ми побачимо на навчаннях ( "Захід-2021" – Авт), що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння. С-400 у нас викликає великий інтерес, і я впевнений, що ми ці комплекси отримаємо ", – додав Лукашенко.

Читайте також:

Ситуація

  • Нагадаємо, 9 вересня Росія домовилася з Білоруссю про уніфікацію законів з економіки та діяльності господарюючих суб'єктів, про побудову єдиного фінансових і енергетичних ринків, транспортного простору, формуванні та реалізації загальної промислової і сільськогосподарської політики. Такі результати візиту Лукашенка в Москву .
  • На думку екс-міністра культури Білорусі (2009-2012 рр), члена президії Координаційної ради Білорусі Павла Латушко, на території Білорусі Росія розширює свою військову присутність.
  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ймовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли країна-агресор проводить основну фазу масштабних навчань "Захід-2021".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Кращі статті за тиждень
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 вересня 1991. В Києві почався демонтаж скульптурної композиції з Володимиром Леніним на Майдані Незалежності…

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.73

Євро (€)

31.62

Російський рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 196 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти