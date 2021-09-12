"Ми дооснастимося": Лукашенко чекає, що Росія дасть зброї на $ 1 млрд

Москва забезпечить союзну державу вертольотами і ракетними комплексами С-400

Лукашенко озброїть свою армію російською зброєю / Колаж "Сегодня"

Після формального підписання ряду документів, які допоможуть Білорусі інтегруватися в Росію, з'явилися повідомлення, що білоруська армія почне озброюватися російською зброєю. Про плани закупити у РФ озброєння на більш ніж $ 1 млрд заявив невизнаний президент республіки Олександр Лукашенко під час військових навчань "Захід-2021".

Про це повідомляється на сайті президента республіки Білорусь .

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Лукашенко в очікуванні зброї

Серед очікуваної зброї будуть російські зенітні ракетні комплекс C-400.

"Президент розповів, що на переговорах в Кремлі питанням оборони і безпеки приділили багато уваги. У тому числі обговорювалися перспективи поставок комплексів C-400 ", – йдеться в повідомленні держагентства БЕЛТА .

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Раніше Лукашенко заявив, що Росія найближчим часом поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і засоби ППО.

"Ми дооснастимся. Якщо ми побачимо на навчаннях ( "Захід-2021" – Авт), що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння. С-400 у нас викликає великий інтерес, і я впевнений, що ми ці комплекси отримаємо ", – додав Лукашенко.

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