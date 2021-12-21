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"Ми ніколи не підемо на компроміс": у НАТО дали важливу обіцянку Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 грудня, 15:51
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Столтенберг висловив надію на скликання Ради Росія – НАТО у 2022 році
У НАТО відреагували на вимоги Росії щодо вступу України до Альянсу
У НАТО відреагували на вимоги Росії щодо вступу України до Альянсу / Фото: Колаж: Сьогодні

Прагнення України приєднатися до Альянсу не обговорюється з Росією, і компромісів тут бути не може. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передають РІА Новини.

За його словами, у всіх союзників НАТО однаковий підхід до Росії: стримування та готовність до діалогу.

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"Будь-який діалог з Росією має будуватися на повазі основних принципів, на яких побудована європейська безпека. Ми ніколи не підемо на компроміс з нашого права захищати всіх союзників і права всіх країн Європи, зокрема України, обирати свій шлях", – сказав Столтенберг.

Також він зазначив, що вони готові до переговорів з Росією.

"Ми готові до змістовного діалогу з Росією, я маю намір закликати до проведення зустрічі Ради Росія – НАТО якнайшвидше у новому році", – сказав генсек Альянсу.

Росія проти вступу України до НАТО

16 грудня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський відстоював право України бути членом НАТО і звернувся до Альянсу через загрози Росії.

17 грудня МЗС РФ опублікувало проєекти договору зі США та угоди з НАТО щодо гарантій безпеки. Документи вже передані Вашингтону та його союзникам. Одним із пунктів проєкту угоди пропонується, щоб у НАТО надали гарантії нерозширення Альянсу на територію України.

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У США підтвердили, що отримали проєкт договору щодо надання Росії гарантій непросування на схід. Проте Білий дім має намір обговорити цей документ із європейськими партнерами.

Наразі Росія не бачить необхідності підключати Україну до переговорів із США та НАТО про гарантії безпеки.

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