На акції на підтримку Навального жорстко затримали дитину (відео)

Сьогодні на Пушкінській площі в Москві, де проходять масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, співробітники поліції жорстко затримали дитини.

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Про це повідомляє Тelegram-канал Avtozak LIVE, опублікувавши відповідне відео затримання.

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Своєю чергою уповноважений з прав дитини в Москві Ольга Ярославська сказала, що з'ясовує подробиці затримання хлопчика на акції в центрі Москви.

Нагадаємо, сьогодні в Росії відбуваються акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Перші акції стартували на Далекому Сході – в Хабаровську, Владивостоці і Петропавловську-Камчатському.

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