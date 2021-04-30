На автобус з дітьми в Росії впав КамАЗ – п'ятеро загинули (відео)

Постраждалі були членами жіночої юнацької команди з баскетболу, їх супроводжували декілька дорослих – вони прямували на чергові змагання

У Росії сталася велика дорожня аварія за участю дітей, п'ятеро з яких загинули.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

Трагедія трапилася біля селища Ямки в Ставропольському краї РФ – в ДТП потрапили мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в якому їхала жіноча юнацька баскетбольна команда, КамАЗ та інша вантажна машина.

Загалом в мікроавтобусі було 18 пасажирів: 14 підлітків віком від 12 до 14 років і четверо дорослих, що їх супроводжували. Вони прямували з міста Волгоград на спортивні змагання в Черкеськ.

В результаті того, що сталося, п'ятеро дітей загинули (спочатку повідомлялося про шість жертв, але одну з дівчат реанімували), а всі інші потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

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Як повідомили в ДАІ РФ, в тому, що трапилося, винен водій КамАЗа – на повороті вантажівка перекинулася на мікроавтобус з дітьми.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця в Ростовській області 14-річний підліток, перебуваючи за кермом автомобіля, влаштував ДТП, в результаті якого загинули п'ятеро осіб.

А в березні в Смоленській області РФ сталася інша аварія, жертвами якої стали семеро осіб.