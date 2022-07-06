На що жителі США готові заради допомоги Україні: результати опитування

Рівень підтримки України залишається на високому рівні

Американські РСЗВ HIMARS в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі США виступають за надання допомоги Україні, навіть якщо за це доведеться розплачуватись зростанням інфляції, високими цінами на енергоносії або навіть життям американських військових. Число таких людей у червні збільшилось порівняно з травнем, хоча воно менше пікового значення, зафіксованого у березні.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюдненого фахівцями Брукінгського інституту (США).

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Зігдно з опитуванням, заради допомоги Україні 62% опитаних готові більше платити за бензин, 58% згодні на зростання інфляції. Близько третини американців вважає, що для допомоги Україні допустима навіть загибель військовослужбовців США.

Ідею запровадження безпольотної зони над Україною у разі затяжної війни підтримують 65% учасників опитування.

При цьому серед прихильників Демократичної партії США рівень підтримки України очікувано вищий, ніж серед республіканців.

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Хоча більшість респондентів стверджують, що ні Росія, ні Україна не досягають успіху і не зазнають поразки у своїх військових зусиллях (37% і 40% відповідно), вони вважають, що Україна досягає успіху більше, ніж зазнає поразки (27% до 20%), тоді як Росія зазнає більше невдач, ніж успіхів (29% до 20%).

Дослідники зазначють, що результати опитування є гарною новиною для адміністрації Байдена, яка поставила пріоритетом підтримку України.

США збільшать допомогу Україні

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 млн доларів, який, зокрема, включатиме установки HIMARS і боєприпаси до них.

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HIMARS – розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, чим важливі саме ці РСЗВ.