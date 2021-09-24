На Ельбрусі застрягли альпіністи: 5 людей загинули, понад 10 постраждали (фото, відео)

Під час сходження на гору погода різко зіпсувалася і туристи застрягли. Їм на допомогу вирушили рятувальники, але живими знайшли не всіх

Альпіністи застрягли на Ельбрусі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії група з 23 людей застрягла майже на самій вершині Ельбрусу. П'ятеро загинули, інших вже врятували.

Про це повідомляє Teltgram-канал Mash.

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У групі було 23 людини з різних міст – Санкт-Петербурга, Новоросійська, Пермі, Москви та інших міст. Троє з них відразу відмовилися від сходження, 20 – рушили в дорогу.

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Група перебувала на висоті 5400 метрів. На цьому рівні температура – мінус 20 градусів, вітер до 40 метрів на секунду і видимість не більше одного метра. У якийсь момент все пішло не за планом, погода стрімко псувалася. Гід спустився за допомогою, на місце виїхали рятувальники.

Спочатку на горі були троє загиблих, два альпіністи без свідомості і один зі зламаною ногою.

Багато альпіністів отримали травми. Колаж "Сьогодні"

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Незабаром кількість жертв зросла до п'яти, а постраждалих – до 11. Відомо, що сильне обмороження було майже у всіх, у деяких переломи кінцівок. Усі постраждалі знаходяться у лікарні.