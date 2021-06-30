На тлі навчань Sea Breeze Росія відправила в Чорне море підводний човен і авіацію

Субмарина Колпіно з крилатими ракетами Калібр чергує у Чорному морі під виглядом навчань і стежить за маневрами України та країн НАТО

Російський підводний човен. Фото: facebook.com/vmf.press

Росія через українські навчання Sea Breeze-2021 відправила у Чорне море підводний човен і авіацію нібито під виглядом своїх навчань.

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Про це заявили у Чорноморському флоті РФ, передає Інтерфакс.

Підводний човен "Колпіно" з крилатими ракетами "Калібр" вийшов на навчання у Чорне море на тлі маневрів Sea Breeze.

"У ході комплексного навчання підводники відпрацювали алгоритми дій з управління підводним човном при спливанні і зануренні у звичайному і екстреному варіантах, виконавши занурення на різні глибини, з максимальною глибиною понад 200 метрів. Наступним етапом вдосконалення морського вишколу підводників стане глибоководне занурення з проведенням елемента бойової підготовки – "покладка на грунт", – заявили військові.

Задіяла Росія в своїх маневрах у Чорному морі і вертольоти Ка-27, які злітали з палуби корабля "Павло Державін".

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"У тренуванні були задіяні вертольоти Ка-27ПЛ і Ка-27ПС, які здійснили близько десяти злетів і посадок на палубу корабля. Вертолітники морської авіації Чорноморського флоту у взаємодії з екіпажем корабля відпрацювали у морі завдання зі злету і посадки на палубу на ходу і при стоянці на якорі, як в світлий, так і в темний час доби", – повідомили в Чорноморському флоті.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 28 червня в Україні розпочалися навчання Sea Breeze-2021. Експерти прогнозують провокації з боку Росії, але командування українських і американських сил їх не боїться.