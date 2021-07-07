На Камчатці знайшли тіла дев'яти загиблих під час катастрофи літака Ан-26

Для впізнання жертв катастрофи, можливо, буде потрібно провести генетичну експертизу

Місце аварії літака Ан-26. Фото: колаж "Сьогодні"

Рятувальники виявили тіла дев'яти загиблих під час аварії пасажирського літака Ан-26 на Камчатці.

Про це ТАСС повідомили в екстрених службах.

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"В ході пошукових робіт на цей момент виявлено тіла дев'яти загиблих", – сказав співрозмовник агентства.

Він повідомив, що для впізнання загиблих, ймовірно, знадобиться генетична експертиза. Зараз пошукові роботи тривають.

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Рятувальники і волонтери будуть шукати тіла загиблих під час катастрофи пасажирського літака Ан-26 до припливу.

"Пошукові роботи будуть вестися до початку припливу о 18 годині. Транспортувати тіла будуть в Палану, все для впізнання тут є. Очікується приліт судмедекспертів", – сказали в адміністрації селища Палана.

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Нагадаємо, літак Ан-26 вилетів з Петропавловська-Камчатського вранці 6 липня. Він повинен був приземлитися в селищі Палана, але незадовго до посадки з екіпажем зник зв'язок.



Уламки літака знайшли в 4-5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту Палани з боку берегової лінії. За попередньою інформацією, Ан-26 міг розбитися при заході на друге коло при посадці через погану видимість.



На борту літака знаходилися шість членів екіпажу і 22 пасажири, в тому числі глава селища. За попередніми даними санавіації, всі вони загинули.

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